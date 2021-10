Loredana Groza, dans provocator la bară: ”Ești divină...un exemplu pentru mulți si multe!”

Loredana este una dintre cele mai iubite artiste din țara noastră.

La cei 51 de ani, artista continuă să apară în fel și fel de imagini și ipostaze provocatoare, multe dintre acestea duse la extrem.

Asta atrage din partea urmăritorilor atât admirație, cât și o mulțime de critici, venite mai ales din partea celor care o acuză că ar fi apelat, în ultima perioadă, la prea multe operații estetice, care ar fi deformat-o, în opinia lor.

Se pare însă că vedeta nu pune prea mult preț pe critici, motiv pentru care a postat, ieri, un videoclip, în care execută cu talent un dans provocator la bară.

Bineînțeles, comentariile nu au întârziat să apară.

”Bravo, sunt femei la 25 de ani care sunt vai mama lor, bravo Loredana, vârsta e doar un număr!

Ești divina...un exemplu pt mulți si multe!!!

Este foarte feminin și chiar o disciplină acest dans.Tine-o tot așa!

Complicat cu tocurile acelea atât de înalte... dar te-ai descurcat minunat! Felicitări Loredana!!”, sunt doar câteva din mesajele primite de artistă.

Loredana Groza, fotografie din ambulanţă, după ce i s-a făcut rău

Loredana Groza a postat pe rețelele sociale, în urmă cu două săptămâni, o fotografie din ambulanță, după ce a primit îngrijiri medicale.

Se pare că artista s-a simţit rău, motiv pentru care a solicitat intervenţia unui echipaj medical.

După ce a fost consultată de medici, Loredana s-a fotografiat în ambulanţă şi a postat imaginea pe reţelele sociale, acolo unde şi-a asigurat fanii că se simte mai bine.

"Feeling better. Thank you for all your care and support. All my love & gratitude x (n.r. Mă simt mai bine. Vă mulţumesc pentru toată grija. Toată dragostea şi recunoştinţa mea", a scris Loredana Groza în postările de pe Facebook şi Instagram.

Loredana Groza a dezvăluit motivul pentru care a chemat ambulanța

Câteva zile mai târziu, Loredana a postat un nou mesaj, în care a explicat motivul pentru care a fost nevoită să cheme ambulanța.

”Dragii mei, vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția ca are nevoie de o pauza. Din fericire, sunt mult mai bine acum!

Be safe!

All my love to y’all!”, a scris artista pe Facebook.

