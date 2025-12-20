Kelemen Hunor anunță că UDMR va vota împotriva moțiunilor anti-Predoiu și anti-Marinescu: „Mi se pare firesc”

Liderul UDMR a precizat că o dezbatere este oricând binevenită în toate situaţiile, nu numai în privinţa Justiţiei sau a Ministerului Afacerilor Interne. Foto: Agerpres

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va vota împotriva moțiunilor simple, depuse de Opoziție în Parlament, împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. „Mi se pare firesc”, a spus președintele UDMR, ca un partid „care este la guvernare” să nu voteze împotriva propriilor colegi. De asemenea, Kelemen Hunor a declarat că este convins că niciuna dintre moțiunile simple nu va avea succes.

„Sigur că vom vota împotrivă. Mi se pare firesc, dincolo de ce scrie în protocolul de coaliţie - acolo scrie că nu vom semna, niciun membru din coaliţie, nimeni nu vom susţine, nu vom vota moţiuni simple şi moţiuni de cenzură. Dincolo de aceste aspecte din protocol, din punctul meu de vedere, când eşti la guvernare, atunci nu trebuie să votezi, n-ai cum să votezi o moţiune şi, de aceea, nu vom vota moţiunea, nici împotriva ministrului Justiţiei şi nici împotriva ministrului Afacerilor Interne”, a spus Kelemen Hunor, sâmbătă, la Fântânele.

Președintele UDMR a arătat însă că moțiunile simple și de cenzură reprezintă un instrument la îndemâna Opoziției pentru a trage la răspundere Guvernul, dar a spus că cele două moțiuni nu vor avea succes.

„Dar este o instituţie constituţională în mâna opoziţiei, de a trage la răspundere Guvernul, de a controla Guvernul şi mi se pare absolut corect din punct de vedere democratic, din punct de vedere al funcţionării unui stat democratic. Şi există astfel de iniţiative, nu e nicio problemă (...). Sunt convins că nici împotriva ministrului Justiţiei, nici împotriva ministrului de Interne moţiunile simple nu o să aibă succes", a declarat Kelemen Hunor.



Liderul UDMR a precizat că o dezbatere este oricând binevenită în toate situaţiile, nu numai în privinţa Justiţiei sau a Ministerului Afacerilor Interne.

Ministrul PSD Radu Marinescu și ministrul PNL Cătălin Predoiu sunt vizați de moțiuni simple în Parlamentul României, după scandalul care a izbucnit în justiție, în urma documentarului Recorder „Justiție capturată”. Moțiunile vin la scurt timp după cea depusă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu, care a trecut de votul Senatului, după ce PSD a votat alături de AUR pentru moțiune. Diana Buzoianu nu a demisionat și nici premierul Ilie Bolojan nu este obligat, în urma acestui vot de blam din Parlament, să o demită.