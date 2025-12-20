Consilierul lui Ilie Bolojan spune că pensiile magistraților sunt “o anomalie”: “Românii nici nu reușesc să numere atâția bani”

Pensia medie acum în sistemul de justiție este de aproximativ 25.000 de lei net, adică 5.000 de euro net. Foto: Getty Images

Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3 CNN, că situația pensiilor speciale ale magistraților “este o anomalie”. El a atras atenția că, pe diverse segmente de vârstă, sunt probleme foarte serioase privind susținerea sistemului de pensii, cum este cazul celor pe segmentul 55-64 de ani.

“Mai puțin de unul din doi oameni sunt în câmpul muncii și avem o problemă (pe acest segment, n.r.), adică avem mai mult de unul din doi inactivi. Avem o problemă legată de pensiile speciale, că sunt foarte mulți care se pensionează la vârste foarte mici și, evident, având și un beneficiu foarte ridicat. Vedem sistemul judiciar unde avem pensii chiar mai mari decât salariile, ceea ce este o anomalie. Evident că nu mai au nicio motivație să se întoarcă în câmpul muncii când ai un beneficiu atât de ridicat și stau în afara pieței muncii. Plus că mai avem și pensionari anticipate în sectoarele normale, să zicem, ale economiei și atunci ai o zonă de aceasta de 55-64 de ani, în care foarte puțini sunt în câmpul muncii”, a precizat Ionuț Dumitru.

Ionuț Dumitru, despre reforma pensiilor magistraților

În ceea ce privește pensiile magistraților, care ajung în prezent până la 5.000 de euro, Ionuț Dumitru a precizat că românii care nu beneficiază de astfel de venituri se simt nedreptățiți:

“Eu călătoresc prin țară și mă duc pe la mine pe la țară. Oamenii nici nu concep ideea aceasta de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani. Nu există pentru ei așa ceva. Adică nici măcar nu reușesc să numere acești bani. Adică spun, domnule, nu există așa ceva, nu există. Da, n-ar trebui să existe, dar există. Este o aberație, pur și simplu”.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan va demisiona în cazul în care CCR va decide că reforma pensiilor speciale este neconstituțională, Ionuț Dumitru a răspuns:

“Nu știu ce să vă spun, nu sunt în poziția dumnealui să vă să vă spun ce ar face domnul premier, însă cred că ar fi o situație greu de explicat. Curtea Constituțională a dat o decizie pe precedenta formă a acestei legi de reformă a pensiilor speciale, în care a spus că are o problemă de formă. Ar fi cumva cel puțin hilar, din punctul meu de vedere, să vii acum să spui stai, domnule, că avem și o problemă de fond”.

Recent, premierul Ilie Bolojan a afirmat că România se confruntă simultan cu un deficit major de forță de muncă și cu politici sociale care nu încurajează reintrarea rapidă în activitate. El a afirmat că vrea ca toată lumea să se pensioneze la 65 de ani:

„Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani, în așa fel încât să avem mai mulți oameni și mai mulți oameni de calitate în economia reală. În condițiile în care te poți pensiona la 48-50 de ani, da, gândiți-vă că atunci când ești la maturitate profesională, oamenii când ar putea întoarce comunității acumularea pe care au făcut-o în 20-25 de ani, ei pleacă la vârful maturității personale în pensie”, a declarat premierul într-un interviu acordat într-un podcast realizat de Andi Moisescu.