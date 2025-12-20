Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan anunță o victorie la CCR: „Întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”

Nicușor Dan anunță o victorie la CCR: „Întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”

A.O.
1 minut de citit Publicat la 20:15 20 Dec 2025 Modificat la 20:15 20 Dec 2025
nicusor dan
De la preluarea mandatului său de Președinte al României, Nicușor Dan a trimis înapoi în Parlament spre reexaminare și a sesizat Curtea Constituțională în cazul mai multor legi care au ajuns pe masa lui. Foto: Agerpres
Președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că judecătorii Curții Constituționale au decis că șeful statului poate sesiza la CCR o lege „pentru orice motive, inclusiv de fond” chiar și după ce actul normativ a fost reexaminat de Parlament. Șeful statului a spus că decizia „întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”. 
 
Președintele Nicușor Dan a anunțat că prin această decizie a Curții Constituționale a României se revine la practica de dinainte de 2018. 
 
„Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.
 
Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției.
 
Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare”, a scris Nicușor Dan pe Facebook. 
 

De la preluarea mandatului său de Președinte al României, Nicușor Dan a trimis înapoi în Parlament spre reexaminare și a sesizat Curtea Constituțională în cazul mai multor legi care au ajuns pe masa lui. Cele mai cunoscute sunt Legea pentru combaterea discriminării și antisemitismului, supranumită Legea Vexler, Legea regimului cultelor, Legea „Novak” sau Legea care majora salariile și acorda sporuri în Ministerul Economiei. 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Nicușor Dan Curtea Constituţională a României CCR

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close