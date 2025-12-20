Nicușor Dan anunță o victorie la CCR: „Întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că judecătorii Curții Constituționale au decis că șeful statului poate sesiza la CCR o lege „pentru orice motive, inclusiv de fond” chiar și după ce actul normativ a fost reexaminat de Parlament. Șeful statului a spus că decizia „întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că prin această decizie a Curții Constituționale a României se revine la practica de dinainte de 2018.

„Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.