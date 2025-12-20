Nicușor Dan anunță o victorie la CCR: „Întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe Facebook, că judecătorii Curții Constituționale au decis că șeful statului poate sesiza la CCR o lege „pentru orice motive, inclusiv de fond” chiar și după ce actul normativ a fost reexaminat de Parlament. Șeful statului a spus că decizia „întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției”.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că prin această decizie a Curții Constituționale a României se revine la practica de dinainte de 2018.
„Curtea Constituțională a decis recent o schimbare esențială: Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.
Este o revenire la practica constituțională de dinainte de 2018, care întărește rolul Președintelui ca garant al respectării Constituției.
Această clarificare a fost făcută în urma sesizării mele, în cadrul căreia Curtea Constituțională a admis obiecția și a declarat neconstituțională o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
De la preluarea mandatului său de Președinte al României, Nicușor Dan a trimis înapoi în Parlament spre reexaminare și a sesizat Curtea Constituțională în cazul mai multor legi care au ajuns pe masa lui. Cele mai cunoscute sunt Legea pentru combaterea discriminării și antisemitismului, supranumită Legea Vexler, Legea regimului cultelor, Legea „Novak” sau Legea care majora salariile și acorda sporuri în Ministerul Economiei.
