CCR îi dă dreptate lui Nicușor Dan. Legea care majora salariile și acroda sporuri în ministerul Economiei este neconstituțională

1 minut de citit Publicat la 14:36 25 Noi 2025 Modificat la 14:36 25 Noi 2025

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea care aproba OUG 153/2024, contestată la Curte de președintele României Nicușor Dan. Legea care a modificat OUG dată de Guvernul Ciolacu 2 după alegerile de anul trecut, prevedea încardarea personalului din ministerul Economiei „la nivelul maxim aflat în plată la data reorganizării” și acordarea unui spor de 15% angajaților pentru „complexitatea muncii prestate.”

Legea a fost adoptată inițial la începutul anului 2025 de Parlament și nu prevedea nicio majorare, aprobând doar OUG 153 care reglementa organizarea unor ministere, printre care și ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Ulterior, legea a fost trimisă la reeaxaminare de președintele interimar Ilie Bolojan pentru că ar fi fost adoptată ca lege organică de Camera Deputaților și ca lege ordinară de Senat.

Ulterior, în Parlament, legea a suferit modificări care au depășit cadrul de reexaminare cerut de Președintele României.

Astfel au fost adăugate prevederile care acordă sporul de 15% angajaților din ministerul Economiei. Astfel, noua lege prevedea „încadrarea, numirea personalului din cadrul ministerelor reorganizate se face cu stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivelul maxim aflat în plată la data reorganizării, pentru aceeaşi funcţie, categorie, clasă, grad, treaptă şi gradaţie de vechime, precum şi cu respectarea sistemului ierarhizării funcţiilor publice” și, de asemenea, „modiflcarea Anexei nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul includerii Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului în lista instituţiilor care beneficiază de sporul de 15% pentru complexitatea muncii prestate.”

În contestația la CCR, Președintele Nicușor Dan a susținut că „se creează un tratament diferenţiat între personalul încadrat/numit în urma reorganizării ministerelor, ca urmare a învestirii unui nou Guvern în luna decembrie 2024 şi chiar anterior acestor reorganizări, pe de o parte, şi personalul încadrat/numit în viitor, ulterior intrării în vgoare a acestei legi, creându-se un privilegiu pentru cea din urmă categorie”.

„Astfel, scopul pe care l-a avut în vedere legiuitorui, de a evita unele litigii de muncă justificate de salarizarea neunitară a personalului angajat pe aceleaşi funcţii în cadrul acestor ministere reorganizate, nu va putea fi atins”, a mai arătat președintele.