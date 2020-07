O vedetă din România și-a lipit dinții cu lipici. Nu mai putea nici să mănânce! A dat în judecată stomatologul și cere daune

Raluca Podea a dat stomatologul în judecată, fiindcă avea dureri și nu mai putea nici să mănânce. Tânăra a vorbit la Antena Stars despre trauma sa și a prezentat imagini șocante cu ea de când i-au căzut fațetele dentare.

”Am zis să îmi pun fațete și de atunci a început calvarul. Am suferit foarte mult. Am făcut infecție și a trebuit să îmi pună alții. Așa arăta dantura mea după fațete. Am tot mers la acel medic, i-am explicat situația și mă punea să iau antibiotic. Mi-a recomandat să beau nalbă și nu aveau nicio explicație. Nu poți să lași un om în situația asta așa”, a spus Raluca Podea.

Raluca Podea a dat stomatologul în judecată

”Am fost la șase medici. Am rămas în pandemie fără dinți”

”L-am dat în judecată și am tot încercat să caut pe cineva care să mă repare. Pentru că este foarte greu să te repare cineva după ce te-a stricat. Am fost la 6 medici cu sume fabuloase și atunci am rămas in pandemie fără dinți. (...)

Mi-am făcut o operație care nu a fost cu succes”, a adăugat ea.

Raluca Podea și-a rezolvat de curând problemele cu dantura și zâmbește din nou.