Roxen, reprezentanta României la Eurovision, bătută cu pumnii și cu mătura: "Am fost șantajată și abuzată..."

Cântăreața a spus că, în urma incidentului respectiv, a decis să se despartă de el și chiar a depus plângere pe numele lui. A obținut apoi un ordin judecătoresc care nu-i mai permite agresorului să se apropie de ea.

Roxen a mărturisit că nu dorește să se mai împace vreodată cu fostul iubit și că nici nu are de gând să-și retragă plângerea, cu toate că acesta a șantajat-o în continuare să facă acest lucru.

„Am trecut printr-un moment neplăcut, din care am învățat foarte multe lucruri. Important este că sunt bine și cred că asta este ceea ce contează în acest moment. Demersurile pe care le-am luat în momentul în care a apărut această problemă în viața mea le-am luat fiind sigură de ceea ce vreau să fac și nu am de gând să dau înapoi. Îmi asum toate deciziile mele, nu am revenit asupra lor și nu voi reveni asupra lor.

Nu, nu îmi doresc o împăcare cu fostul meu prieten, nu îmi doresc să-mi retrag plângerea pe care am făcut-o în momentul în care am fost șantajată, abuzată emoțional și lovită. Nu aș avea de ce să fac asta, chiar dacă am fost șantajată în continuare, și după depunerea plângerii”, a poveștit Roxen pe pagina ei de Facebook.

Artista îi încurajează pe cei care trec prin astfel de experiențe să nu lase lucrurile așa și să-și găsească curajul de a pune punct unor astfel de relații toxice.

„Cred că este foarte important ca orice persoană care trece printr-un astfel de episod să ia măsuri, să aibă curajul să spună stop și să nu se lase doborâtă de eventuale șantaje sau manipulări”, a concluzionat Roxen.

Cum s-a întâmplat totul

Roxen ar fi fost bătută de fostul ei iubit cu pumnii, trasă de păr și lovită cu o coadă de mătură, după ce a fost surprinsă că butona telefonul în miez de noapte. Conform unor surse judiciare, incidentul s-ar fi petrecut în data de 8 iunie, în jurul orei 04.30, când artista ar fi fost surprinsă că butona telefonul. Într-o criză de gelozie, bărbatul nu s-ar fi rezumat doar la reproșuri și ar fi lovit-o pe cântăreață cu pumnii și palmele peste față, dar și la nivelul toracelui.

Cel care a alertat autoritățile a fost un vecin care a auzit strigătele disperate de ajutor ale artistei, zgomot de obiecte sparte prin casă dar și vocea unui bărbat nervos. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că Roxen avea mai multe vânătăi la nivelul feței. Cântăreața a făcut o plângere împotriva iubitului ei, în urma căreia a obținut un ordin de protecție.

Cine este Roxen

Roxen este una dintre cele mai apreciate cântărețe ale momentului. Pe numele său real, Larisa Roxana Giurgiu, a devenit cunoscută după ce a participat și a și câștigat selecția națională a competiției Eurovision. Roxen trebuia să reprezinte la România anul acesta, cu piesa "Alcohol You", însă ediția din acest an, care urma să aibă loc în Olanda, a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus.