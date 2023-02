Adrian Daminescu, diagnostic crunt de la medici: "Vindecarea și chiar și boala vin de la cap"

Veste cumplită primită de Adrian Daminescu. Unul dintre cei mai îndrăgiţi artiști români suferă de o boală cruntă.

Sursa foto: Facebook

Acesta este şi motivul pentru care Adrian Daminescu, în vârstă de 66 de ani, s-a retras din lumina reflectoarelor.

Adrian Daminescu are cancer la plămâni, însă privește lupta cu boala cu curaj și cu speranță. Cu toate acestea, nu s-a lăsat de fumat.

"Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte", a declarat Adrian Daminescu.

În ciuda diagnosticului dur, de cancer pulmonar, solistul nu a renunțat la viciul de a fuma și are și un mesaj pentru cei care trec printr-o astfel de problemă.

"Să le dea Dumnezeu putere și să nu creadă în boală, în nenorociri. Vindecarea și chiar și boala vin de la cap.

Toți tâmpiții ăștia te otrăvesc cu pozele și cu ce scrie pe pachetul de țigări. Eu și acum fumez, asta simt să fac. Boala te învinge dacă crezi în ea", a mai spus solistul, potrivit impact.ro.

Adrian Daminescu s-a născut pe 2 octombrie 1956 la Timişoara într-o familie de muzicieni, Constantin Daminescu (compozitor și dirijor) și Aznif Elisabeta Daminescu (soprană a scenei lirice).

Printre cele mai frumoase și cunoscute melodii ale sale sunt: "Și m-am îndrăgostit de tine", "Eu te voi iubi", "Într-o zi!", "România", "Fata cu ochi verzi", "Ochii tăi" sau "Îmi spui vorbe-n vânt".