Alimentul la care a renunţat Andreea Bălan, vedetă la America Express: "De 20 de ani am aceeași greutate"

La 38 de ani, Andreea Bălan, vedetă la show-ul America Express, are doi copii şi o siluetă de invidiat, iar dulciurile nu-i lipsesc din meniu.

Artista pune că ea cântăreşte aproape 50 de kilograme şi a mărturisit cum se poate menţine la acest valori, mâncând chiar ciocolată şi nerefuzând un desert care îi face cu ochiul.

Cu o carieră de ani de zile în industria muzicală din România, Andreea Bălan, cunoscută ca parte a trupei Andre, surprinde la fiecare apariție cu silueta ei.

Artista a vorbit despre secretele alimentare care funcţionează în cazul ei şi a spus la ce a renunţat pentru a se putea menţine la greutatea pe care o are acum, de 49 de kilograme.

În principiu, Andreea Bălan spune că este vorba de multă disciplină, sport - pe care îl face chiar dacă nu-i place şi unele reguli alimentare.

Andreea Bălan: "Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli"

Aici, nu este niciun secret, recunoaşte artista. În cazul ei, a observat că este mai bine să nu mănânce prăjeli şi dulciuri.

"Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală, și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport.

Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu", a spus Andreea Bălan, potrivit click.ro.

"Tot mi-ați scris să mă mai îngraș… Iată că v-am ascultat. Biscuiții cu gem sunt nelipsiți de la miezul nopții.

Andreea Bălan: "Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta"

Niciodată nu refuz o prăjitură bună și așa îmi mențin silueta, cu prăjituri, ciocolată și… cu multă apă, mult sport (o oră zilnic), mult dans (de trei ori pe săptămână), masaj (de trei ori pe săptămână) + alte activități cu efort intens.

Nu-mi refuz nicio plăcere, dar știu să compensez", scria recent Andreea Bălan, în social media.

Vedeta a fost căsătorită cu actorul George Burcea şi cei doi au împreună două fetițe, cea mai mare bogăție a lor.

"Oricum sunt învingătoare (întrebată dacă a ieșit ea învingătoare - n.r.) pentru că am aceste două fetițe extraordinare, iar indiferent de ce scrie în hârtia aia, că ok culpa mea, culpa lui, culpa comună, până la urmă s-a terminat.

Fiecare își vede de viață separat și trebuie să avem grijă de acești doi copii separați, fiecare cum poate, evident", mărturisea Andreea Bălan, în urmă cu ceva timp.

