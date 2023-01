Trucul cu care Mirela Vaida slăbeşte: "E singura dietă care dă rezultate la mine"

Mirela Vaida, celebră prezentatoare TV şi mamă a trei copii, a dezvăluit care este trucul său prin care reuşeşte să-şi menţină silueta constantă.

Sursa foto: Facebook

La 40 de ani, după trei naşteri, nu este uşor să te menţii la greutatea Mirelei Vaida, însă vedeta a spus cum face să scape de kilogramele nedorite.

Eforturile ei nu sunt în zadar, dar recunoaşte că mănâncă aproape tot ce îşi doreşte şi, mai spune că, este o gurmandă.

"De câțiva ani, eu îmi propun să fiu într-o continuă dietă, dar nu pot. În weekenduri, dacă ieșim la o masă sau dacă avem musafiri sau suntem invitați undeva, eu nu am cum să țin dietă.

Eu sunt o pofticioasă și efectiv iubesc mâncarea. O ieșire pentru mine la restaurant sau o întâlnire cu prietenii nu are cum să fie fără mâncare. Mâncarea este ceva esențial, nu m-am ferit să recunosc asta. Iubesc să mănânc, dar încerc să mănânc câte puțin din toate", a spus Mirela Vaida.

Mirela Vaida: "Eu nu mai mănânc după ora 18:00"

Soluţia care o ajută să nu se vadă pe ea kilogramele în plus este aceea că a eliminat masa de seară. Şi a găsit şi soluţia: mănâncă la locul de muncă, în pauza publicitară, după cum mărturiseşte.

"Acum, singura dieta care dă rezultate la mine este să nu mai mănânc seara, după ora 18:00. Este, de fapt, și motivul pentru care eu merg cu mâncarea după mine, la muncă.

La pauza publicitară de la 18 fără 10 eu am sacoșa mea cu mâncare, în platou, pe care o deschid și o mănânc acolo. De obicei, îmi trebuie două pauze ca să termin.

Nu pot mâncă în 5-6 minute o masă. Îmi iau ceva ușor. Încerc să mănânc o salată sau o carne la grătar, un pește la grătar cu broccoli sau fasole verde în abur, lucruri cât mai sănătoase și fără grăsimi și încerc ca aceea să fie ultima mea masă. Este un pic greu, când ajungi seara acasă (...).

Dacă ai scăpat și ai trecut de pragul acela cu crănțănelele, ești un om salvat și se vede efectiv pe cântar a doua zi", a povestit prezentatoarea TV.

Mirela Vaida este de părere că disciplina alimentară a ajutat-o să slăbească, dar mai are şi un truc la care apelează seara, atunci când i se face foame. În plus, după cum chiar ea spune, este o gurmandă adevărată.

Mirela Vaida, trucul siluetei sale: "Am acum un secret, mi-am făcut un fel de tabiet"

Aşa că seara, înainte de culcare, mai are un secret. Un obicei sănătos, de la care nu se abate niciodată.

"Am slăbit, pentru că m-am disciplinat un pic. Cred că poți să mănânci orice, dar nu mânca seara, după ora 18:00, orice ar fi.

Am acum un secret, mi-am făcut un fel de tabiet al meu și al copiilor, ne facem câte un ceai de fructe seara. Mi-am dat seama că bând o cană mare de ceai aromat, de la cireșe, banane şi așa mai departe, îmi umple efectiv stomacul. Îmi ia din nevoia de a mânca.

În plus, ceaiul mă și liniștește, îmi și taie senzația de foame și mă simt foarte bine. Se vede că am slăbit, pentru că nu mai mănânc seara, ăsta este singurul lucru la care am renunțat", a conchis vedeta TV Mirela Vaida, potrivit spectacola.ro.