Ce pensie are Maria Dragomiroiu după 40 de ani de muncă

Interpreta de muzică populară Maria Dragomiroiu a dezvăluit cu ce sumă de bani a ieșit la pensie.

Cântăreața Maria Dragomiroiu, în vârstă de 63 de ani, a mărturisit că după 40 de ani de muncă, încasează 1.200 de lei.

„Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a spus Maria Dragomiroiu la antenastars.