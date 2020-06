Boala gravă de care suferea Costin Mărculescu. Doar apropiații știau adevărul

Apropiații artistului spun că, în ultima vreme, era într-o stare depresivă și avea și probleme financiare.

Buna sa prietenă, Mara Bănică, a declarat însă că, în ciuda tuturor acestor probleme, nu poate lua în calcul varianta unei sinucideri.

"A murit un prieten, un om cu care am râs foarte mult în ultimii 10 ani. Nu trecea printr-o perioadă bună, dar nu de ieri, de nişte ani de zile. El avea planuri şi un om care are planuri nu se sinucide. Cel puțin, asta cred eu. Ultima oară, am vorbit în carantină, pe un grup de WhatsApp.

Vorbea despre cartea asta pe care urma să o lanseze, despre o plecare în America, să cânte la un restaurant. Mai deprimat decât ar fi fost în alte dăți nu mi s-a părut", a declarat Mara Bănică pentru Observator.

Însă aceasta a vorbit și despre boala gravă de care suferea Costin Mărculescu.

"Acum 4 ani, eu i-am chemat salvarea. Avea probleme cu inima. Lăsase un bilet în casă în care spunea: în cazul în care mor, să se ocupe de înmormântare Pepe și, dacă nu răspunde Pepe, sunați-o pe Mara Bănică.

Avea tensiune mare, avea nevoie de tratament. N-a mers nici la spital. Nu l-am auzit vreodată să ia tratament de inimă. Poate acolo, în cadă, i s-o fi ridicat tensiunea de la aburi. E posibil să fi făcut un infarct. Dar lucrurile astea le va stabili necrologul, de îndată ce îi va face autopsia", a afirmat Mara Bănică.

Pe 29 iunie, Costin Mărculescu ar fi împlinit 51 de ani.