Dana Săvuică, mărturisire șocantă: „Mi s-a spus să mă dezbrac...”

Dana Săvuică a făcut o mărturisire șocantă în emisiunea „Adevăruri de viață”. Vedeta a povestit un episod neplăcut pe care l-a trăit atunci când i s-a propus o carieră în cinematografie.

„Eu toată viața mi-am dorit să fiu actriță, când aveam 20 de ani. Tentative ușoare m-au adus în față cu fel de fel de regizori. Unul dintre ei mi-a spus: „Eu pot să te fac megavedetă, dar vino să-ți fac niște poze, pentru că ai nevoie la casting. Am ajuns după-amiază târziu, toți plecau. Am rămas singuri. Mi-a spus că trebuie să mă dezbrac. Ca să nu creez o stare nasoală, i-am zâmbit, i-am spus că nu sunt pregătită. Am spus că sunt în acea perioadă a lunii. Nici nu mi-a mai trebuit”, a povestit vedeta.