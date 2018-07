Dietă. Cum a reușit Corina Dănilă să slăbească 19 kilograme

Foto: Facebook/Corina Dănilă

Dietă. A urmat un program strict şi a reuşit să slăbească 19 kg într-un timp scurt. Am aflat de la Corina Dănilă care sunt alimentele pe care le-a exclus din regimul său de viaţă, ce dietă urmează, care este slăbiciunea sa culinară şi ce regrete are. De asemenea, vedeta TVR ne-a vorbit şi despre întâlnirile speciale pe care le-a bifat la emisiunea pe care o realizează, Ieri, azi, mâine.

Dietă. „Cred că în perioada în care am fost însărcinată am avut cele mai multe kg, firesc, de altfel. În ultima perioadă ajunsesem însă la 76 kg şi aveam probleme de sănătate legate de coloană. Am mers la Clinica Bio Terra Med, iar specialiştii de acolo au avut grijă să schimb multe dintre obiceiurile mele alimentare, dar am urmat şi un program de exerciţii specifice sub îndrumarea lor, astfel am ajuns acum la 57 de kg şi mă simt foarte bine. (...)Merg în continuare la fizioterapie, kinetoterapie şi am grijă de alimentaţie. Programul pe care l-am urmat şi pe care-l urmez în continuare se cheamă "Good Life"şi poate fi accesat pe site-ul clinicii, acolo sunt deteliate toate informaţiile de specialitate, care pot fi utile celor care doresc o schimbare în bine a modului de alimentaţie şi a stilului de viaţă în general.

Dietă. Toţi specialiştii cu care lucrez au făcut practic minuni: de la modul de gândire, la alimentaţie, la felul în care fac mişcare sau mă odihnesc. Programul include obligatoriu analize detaliate şi învăţarea unui stil de alimentaţie sănătos, sub îndrumarea unui specialist nutriţionist. Am făcut toate analizele, inclusiv marcării tiroidieni, şi am lucrat cu Dr. Andreea Suvoiata, un medic excelent, căruia îi mulţumesc!

Dietă. Întrebată ce alimente a exclus din regimul de viaţă, Corina Dănilă a declarat pentru CSID: „Zahărul, produsele procesate, prăjelile. Şi carne şi vegetale, obligatoriu. Farfuria mea conţine întotdeauna şi proteine animale, dar şi vegetale.Carne de porc, vită, peşte, ouă, lactate (iaurt, chefir, brânză, caşcaval), salată verde, roşii, castraveţi, ridichi, ceapă, dovlecei, ciuperci, conopidă, broccoli, seminţe, ulei de măsline, fructe şi toooot felul de condimente. Gătesc la cuptor, fiert sau tras la tigaie”.