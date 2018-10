DIETĂ. Cum a reușit să slăbească Cornelia Rednic șapte kilograme

DIETĂ. Cornelia Rednic a reușit să slăbească șapte kilograme și recunoaște că s-a apucat de alergat.

DIETĂ. „Mă aflu pe drumul cel bun. Asta-i important. A fost şi o prietenă din Londra cu mine la sală, cât a fost în ţară, dar am renunţat. Nu mai merg la sală. Am ales să alerg. Să fac sport în aer liber şi vreau să profit de vremea asta frumoasă, cât mai e soare şi cald cât de cât. Şi am ales să fac acest sport pentru că e singura modalitate de a mă întreţine. La 40 de ani organismul nu te mai ascultă ca la 20. Şi m-am confruntat aşa, cu nişte acumulări de kilograme, într-un mod nedorit de mine. Şi atunci am zis să fac ceva. Mi-am schimbat regimul alimentar şi am început să fac sport din ce în ce mai mult”, a declarat artista pentru Click.

DIETĂ. În ceea ce privește regimul, vedeta de muzică populară recunoaște că urmează o dietă personalizată. „Am voie să mănânc tot ce este lejer, foarte mult merg pe culoarea verde. Legume, dar nu fasole, nu mazare. Dar am voie carne. Carnea făcută într-un mod dietetic. Carne, peşte la grătar, fiartă, în abur, la cuptor, dar nu prăjită în ulei. Dacă nu ai ce să faci, o mănânci şi aşa, cum noi suntem mereu pe drumuri… de multe ori nu-ţi permiţi să mănânci de cură”.