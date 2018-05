Dietă de vedetă. Daniela Gyorfi a mărturisit care este secretul siluetei sale. Ce consumă cântăreața

Foto: Facebook/Daniela Gyrofi

Dietă de vedetă. La 49 de ani, Daniela Gyorfi are o siluetă de invidiat. Cântăreața a dezvăluit recent care este secretul pentru care se menține în formă.

Dietă de vedetă. “Trebuie să recunosc că nu neapărat mă abţin, de când mă ştiu, nu neapărat ţin un regim strict. Îmi plac şi mie cartofii prăjiţi, îmi plac şi mie dulciurile, dar… nu beau, nu fumez, nu beau băuturi acidulate, nu mănânc tocăniţe, când şi când supe, supe creme, dar mă rog… destul de rar. Mănânc salate, foarte multe fructe. Am grijă la ce mănânc şi încerc măcar odată pe săptămână să îmi fac de cap, în sensul că mănânc ceea ce îmi place… 67 centimetri în talie… Când am fost gravidă am luat aproape 11 kilograme”, a declarat Daniela Gyorfi într-un interviu pentru postul TV Antena Stars.