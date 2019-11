Leo Iorga a murit. Ultima fotografie a artistului în viață este tulburătoare

Foto: Kanal D

Leo Iorga a murit. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a murit. Artistul avea 54 de ani și de opt ani se lupta crunt cu cancerul.

Leo Iorga a murit. În ultima perioadă starea lui de sănătate s-a deteriorat. Nu se mai putea deplasa decât cu ajutorul unui scaun cu rotile. De altfel, ultima fotografie cu artistul în viață este tulburătoare.

Leo Iorga a murit. "A revenit o pneumonie care credeam ca s-a stins, in august o facuse, cand s-a operat la picior. De atunci el n-a mai putut sa mearga. Am inceput voiajul prin spitale, sa spunem, la Urgente, la Marius Nasta, Sf. Luca. Din 12 august am umblat numai prin spitale", a explicat Paula Iorga pentru Kanal D.