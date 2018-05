Mihaelei Radulescu da cartile pe fata. “Treaba cu dieta e o tampenie. Nu tin diete de niciun fel”

Mihaela Radulescu arata senzational si starneste invidie in randul femeilor. Ea a explicat ca nu tine nicio dieta si ca are grija doar ce mananca, dar ca isi face poftele din cand in cand.

“Treaba cu dieta e o tâmpenie. Îmi cer scuze de la toți nutriționiștii. Știți de ce? Cea mai frumoasă dietă și importantă este fericirea. dacă ești fericit și mulțumit, ești bine. În momentul în care te abții, dacă îți este poftă de sarmale, de exemplu, sau de parizer, cum e la mine și cum știu toți colegii mei că poftesc când vin în România, în momentul acela este nefericit, pentru că te frustrezi. cea mai bună dietă este să mănânci tot ce-ți poftește inima, dar cu măsură, un pic din aia, un pic din aia…

Deci eu mănânc de toate, nu țin diete de niciun fel… Eu sunt pofticioasă și nu mă abțin de la nimic. Singurele lucruri pe care încerc să nu le mănânc sunt chestiile prea grase sau prea prăjite în ulei.

Sport fac un sfert de oră dimineața, așa m-am obișnuit. Nu mă duc la o sală, n-am abonament la o sală pentru că nu am timp să mă duc”, a declarat Mihaela Rădulescu la ProTV.