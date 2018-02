Ozana Barabancea are probleme, după ce a slăbit 38 de kilograme

Foto: Facebook/Ozana Barabancea

A reușit să scape de multe kilograme în plus, dar Ozana Barabancea nu vrea să se oprească aici. Vedeta vrea să mai scape de șapte kilograme pentru a ajunge la silueta din tinerețe.

Cu toate acestea, vedeta recunoaște că are probleme cu spatele, motiv pentru care se va apuca de sport.

„Am reuşit să slăbesc, acum trebuie să mă menţin, nu e uşor. Am slăbit 38 de kilograme în șapte luni şi jumătate, mai am de dat jos şase kilograme pentru a reveni la silueta din liceu. Nu am reuşit să slăbesc prin diete, probabil nu am avut destul de multă voinţă. Trebuie să fac obligatoriu sport. Mă doare spatele şi e nevoie de gimnastică. De luni încep serios. Am băut lichide 10 zile după operaţie, doar lichide, supă strecurată. Acum, la şapte luni mănânc orice, mănânc să mă hrănesc, în jur de 100 de grame la masă. Sunt atentă la ce mănânc, am renunţat la ceapă şi la mămăligă caldă cu brânză, să nu îmi fie rău. Dacă nu aş fi avut o carieră în muzică poate aş fi fost actriţă. Eu scriu şi poezii, poate le voi publica cândva”, a declarat vedeta la Antena Stars.