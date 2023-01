Povestea de viaţă a regretatei Lisa Marie Presley. Cine a fost soţia lui Michael Jackson: "Mă simțeam un om foarte singur"

Lisa Marie Presley a murit la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit un stop cardiac. Artista a avut o poveste de viaţă tumultoasă, prinsă între a fi fiica unei foste vedete rock, Elvis Presley, soţia unui “rege al muzicii pop” şi propria carieră de scriitoare şi cântăreaţă.

Lisa Marie s-a mutat cu mama ei la Los Angeles, California. Chiar dacă părinții ei erau separați, ea a continuat să-i vadă pe amândoi, împărțindu-și timpul între Los Angeles și Memphis.

La vârsta de nouă ani, tatăl Lisei Marie a murit de insuficiență cardiacă aparentă asociată cu consumul de medicamente eliberate pe bază de rețetă. După moartea tatălui ei, Presley a plecat să locuiască cu mama ei și cu iubitul mamei sale, Michael Edwards. Presley și Edwards au trăit împreună câțiva ani înainte de a renunța.

De-a lungul timpului Lisa Marie Presley a pierdut mai multe persoane dragi ei, printre care se numără tatăl ei Elvis Presley şi fiul ei Benjamin (n. în 1992 - d. în 2020) care au decedat, dar şi patru mariaje nereuşite.

Cum şi-a adorat tatăl, care o lua cu el la concerte, artista a rămas marcată de destinul tragic al acestuia care a luat sfârşit la 16 august 1977. Acest lucru se pote observa şi pe reţelele de socializare ale regretatei vedete, unde a postat de-a lungul timpului mai multe fotografii de la evenimentele care îi aduceau aminte de răposatul rege rock'n roll.

Născută Lisa Marie Presley la 1 februarie 1968 în Memphis, Tennessee, din celebrul cântăreț Elvis Presley și soția sa Priscilla Presley, Lisa Marie a crescut trăind la moșia Graceland a tatălui ei din Memphis, Tennessee, până la vârsta de patru ani, când părinții ei s-au despărțit.

În liceu, Lisa Marie Presley a abandonat școala și a început să abuzeze de droguri ilegale. La 17 ani, Presley a fost trimis la Centrul de celebrități al Scientologiei pentru reabilitare. În timp ce se afla la această unitate, Presley l-a întâlnit pe interpretul rock 'n' roll Danny Keough.

Lisa Marie și Keough s-au căsătorit pe 3 octombrie 1988, la vârsta de 20 de ani. Cuplul a avut doi copii, o fiică pe nume Danielle Riley și un fiu pe nume Benjamin. În timp ce își creștea familia, Presley și-a făcut o carieră muzicală.

În 1992, a înregistrat primul său demo. Cu toate acestea, a respins contractul de înregistrare care i-a fost oferit ulterior.

Elvis Presley a fost un tată foarte interesant

''Mi-l amintesc ca tată, dar a fost un tată foarte interesant'', povestea artista în emisiunea ''Good Morning America'' în 2009.

Trecând printr-o depresie în adolescenţă, consumată de viaţa de progenitură de geniu al muzicii, aceasta a început să consume substanţe interzise, dar din fericire, la 18 ani a reuşit să renunţe şi să se dedice muzicii.

Lisa Marie Presley și-a lansat ulterior cariera în 2003 cu un album de studio de debut, „To Whom It May Concern”, care a ajuns pe locul 5 în topul Billboard 200 albums și a fost certificat cu aur în acea vară. Ea a scris aproape toate versurile de pe album și a co-scris fiecare melodie.

"Mă simțeam un om foarte singur"

La 26 mai 1994, s-a căsătorit cu Michael Jackson. Mariajul celor doi a fost permanent în atenţia presei, până la divorţul din ianuarie 1996. În 1995, a apărut în videoclipul piesei "You Are Not Alone", alături de Michael Jackson.

"Mă simțeam un om foarte singur. Și el, la rândul lui, era un om foarte singur. Nu avea prieteni", susţinea scriitoarea la acel moment despre Michael Jackson.

Despre divorţul de Michael Jacksona a vorbit pe șleau într-un inteviu acordat realizatoarei TV Oprah Winfrey.

„A fost un anume punct de cotitură în căsnicia noastră, când el a trebuit să ia o decizie. Fie medicamentele, fie lingușitorii din jurul lui, fie eu. Și m-a îndepărtat pe mine”, a mărturisit Lisa Marie.

S-a căsătorit, în 2002, cu actorul Nicholas Cage, dar relaţia s-a destrămat după câteva luni. În 2006, a urmat cea de-a patra căsătorie a cântăreţei, cu producătorul Michael Lockwood, cu care are două gemene - Harper şi Finley - şi de care s-a separat în 2016.

Mamă iubitoare şi grijulie, dar şi o scriitoare de succes, Marie Presley a fost distrusă când fiul ei Benjamin s-a sinucis. Pentru a face faţă la acel moment la durerea resimţită aceasta a scris un eseu, fiind şi ultima postare de pe Instagram a vedetei.

"Continui pentru fetele mele"

"Este o alegere reală de a continua, una pe care trebuie să o fac în fiecare zi și una care este, cel puțin, o provocare constantă... Dar continui pentru fetele mele. Continui să merg pentru că fiul meu a spus foarte clar în ultimele sale momente că îngrijirea de surorile sale mici și îngrijirea lor erau în fruntea preocupărilor sale și în mintea lui. I-a adorat absolut pe ei și ei pe el", a transmis aceasta într-un eseu pentru people.com.

Presley urma să scrie o carte despre Michael Jackson şi să o publice în acest an, însă nu a mai apucat.

Fiica lui Elvis Presley s-a stins din viaţă la 54 de ani, după ce a fost transportată de urgență la spital, ieri, după ce a suferit un stop cardiac.