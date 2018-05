Prima reacție a lui Brigitte, după ce Ilie Năstase a fost prins băut la volan și încătușat: „Mi se pare penibil”

Brigitte Sfăt reacţionează după ce a aflat despre scandalul cu Poliţia în care este implicat soţul ei, Ilie Năstase.

„Nu am de ce să mă mai interesez de Ilie, nici nu mai vorbesc cu el. El a fost la club aseară (n.r. 24 mai), om de 72 de ani. Mi se pare penibil. Și dacă vrea să-și caute o relație, nu se duce în club. Știu că a fost cu anturajul lui. Prin 2011 a mai trecut printr-o fază ca asta. Consumă alcool, iar ăsta e unul dintre motivele despărțirii noastre. Din cauza asta nu ne-am mai împăcat. Eu cât am fost lângă el, l-am susținut, l-am cicălit și era ok. Când îi spunem anumite chestii, el mă ura și certurile noastre erau pe tema faptului că încercam să-l îndepărtez de anturaje. Nu vreau să arunc cu piatra în el. Dacă a fost cu două domnișoare în mașină nu știu și nu mă afectează, iar dacă ar fi pățit ceva mai rău, era bine ca domnișoarele alea să aibă grijă de el”, a declarat Brigitte Năstase pentru Click!