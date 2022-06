Regimul cu care Lavinia Pîrva a topit 30 de kilograme: "Nimic altceva, oricât mi-ar fi de greu"

Acum, în vârstă de 37 de ani, vedeta are un corp de invidiat şi spune că nu depune mare efort pentru a arăta astfel, dar a dezvăluit regimul cu care a slăbit, potrivit csid.ro.

Cântăreaţa a mărturisit că a reuşit să dea jos 30 de kilograme după sarcină printr-o dietă alimentară strictă combinată cu sport.

Lavinia Pîrva: "Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine"

"Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic şocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenţie de apă.

După ce am născut, kilogramele s-au dus aşa, uşor-uşor, fără să fac eforturi prea mari", a spus vedeta.

Pe lângă mult sport, pilates, Lavinia Pîrva a adoptat şi un regim alimentar destul de stict care să o ajute să obţină rezultatele dorite. Cântăreaţa a spus şi cum arăta meniul ei într-o zi de regim.

Lavinia Pîrva: "Cina: un ceai şi nimic altceva oricât mi-ar fi de greu"

"Micul dejun: iaurt, fulgi de ovăz, fructe, seminţe de in, nucă şi scorţişoară. Prânzul: grătar (peşte sau un alt tip de carne) şi legume (salată sau la grătar).

Mişcare: minim 35-40 de minute pe zi. Cina: un ceai (detox) şi nimic altceva oricât mi-ar fi de greu", a spus Lavinia Pîrva.