Rita Mureșan s-a îngrășat din nou pe fondul unor șocuri pe care le-a suferit în ultima perioadă. Creatoarea de modă recunoașre că în trecut era foarte afectată de ce i se spune cu privire la silueta sa, însă acum a învățat să se simtă bine în pielea ei indiferent de situație.

"Ma consider o femeie frumoasa, indiferent cate kilograme am.Sunt o femeie normala care nu se machiaza mult, nu se da cu multe creme. Frumusetea fizica trebuie dublata de frumusetea interioara. Acum cativa ani ma durea foarte tare, acum nu ma mai doare, poate vine odata cu intelepciunea varstei. Si acum sunt mandra de ce sunt. Nu mai mananc carne, mananc legume si fructe. Fac si acum rugaciunea pentru pierderea kilogramelor. La mine corpul reactioneaza ciudat la socuri.

Copanelul, burtica, si ele inseamna energie, te ajuta cumva sa te protejezi. Inainte eram foarte suparata, acum am inceput sa inteleg. Si, daca intelegi, iti si asumi. Am si eu viata mea si am si eu socurile mele emotionale. Unul dintre socuri a fost plecarea Rebeccai. Si stai ca pleaca si Gloria acum! Am mai avut niste socuri pe care nu le-am gestionat la inaltimeaa pregatirii mele spirituale. Nu imi place sa spun 'lupta cu kilogramelor', nu suna bine, eu nu ma lupt cu nimeni. Aceasta lupta a femilor cu kilogramele este, de foarte multe ori, pusa in acest context social, la cum se uita lumea la tine. Si eu mi-as dori sa fiu subtire, dar nu s-a putut, ce sa fac? Sa-mi tai gatul? Stiu exact ce s-a intamplat, stiu care a fost emotia care a declansat totul. Suferinta aduce kilograme in plus, cum poate aduce si kilograme in minus. Eu nu-mi mai inteleg corpul", a mai declarat Rita la Kanal D.