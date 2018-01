Adriana Antoni, secretul tinereţii fără bătrâneţe! A aflat cum îi poate prelungi viaţa tatălui ei

Adriana Antoni a avut o relaţie apropiată cu părinţii ei, de care s-a simţit mereu ataşată şi pe care îi iubeşte nespus. Artista şi-a pierdut mama, dar a decis să îi acorde toată grija sa tatălui ei.

"Am început să-i aduc tatălui meu cele mai bune vitamine. Am citit despre vitamine mult, tatăl meu are o vârstă şi de ani de zile îi aduc cele mai bune vitamine şi minerale, tot ce e mai nou pe piaţă. Sunt produse bio. Eu am fost mereu aproape de părinţii mei. Din toate, dar cu măsură, aşa trebuie să mâncăm. Este important să ai familie mare şi să ţii mereu legătura cu familia, noi ne-am adunat şi la bine şi la rău. Pe mine mă ajută să îi ştiu pe ai mei aproape." a declarat Adriana Antoni în emisiunea "Agenţia VIP", potrivit spynews.ro.