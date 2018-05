Cum arată în prezent ”Mr. Big” din Sex and the City? Are 63 de ani și nu mai este deloc "masculul" feroce de altădată

De Chris Noth ne-am îndrăgostit odată cu Carrie Bradshaw, în serialul de succes ”Sex and the city”, pe când actorul îl interpreta pe Mr. Big. Acum, Chris a ajuns la venerabila vârstă de 63 de ani și nu prea mai seamănă cu ”masculul” feroce de care se îndrăgostea eroina serialului.

Paparazzi l-au surprins pe Chris Noth într-o vacanță în Miami Beach. Vizibil îmbătrânit și cu destule kilograme în plus, cu greu l-am identificat ca fiind Mr. Big din serialul „Sex and the city”. Ce-i drept, actorul pare să fi abordat și un look diferit, lăsându-și cioc, ceea ce-l diferențiază serios de anii în care apărea în celebrul serial.

