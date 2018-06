De ce a ales-o Mircea Radu pe Bianca la "Din dragoste": "A trimis o poză cu ea în..."

foto: captura TV/ Facebook

Mircea Radu şi-a adus aminte de povestea Biancăi Drăguşanu din 1999 când a fost invitată în platoul emisiunii sale, 'Din dragoste'.

"Mie Bianca nu mi s-a parut grasa. Au trecut 17 ani de atunci. I-am ales cazul nu pentru povestea de dragoste dintre ea si Mihai, ci dupa fotografie. Ea a trimis un plic cu o scrisoare in care isi spunea povestea si o poza cu ea intr-o fusta scurta.

Nu numai mie mi s-a parut interesanta. Eu m-am opus, le-am spus baietilor daca merita sa mergem in Petrosani dupa ea. Ei au zis da. Degeaba spune lumea ca era urata, nu e asa. Era foarte inalta, avea un picior frumos, era ok. De unde si pana unde sa cred ca va fi celebra?

Pentru mine, Bianca a fost si va ramane un caz pentru 'Din dragoste' si doar atata. Eu nu cred ca exista vedete in Romania. (...) Nu am empatizat cu niciun cuplu prezent in emisiune, cine imi garanta ca nu mint? Noi nu le dadeam nimic pentru a veni in emisiune, veneau ca sa isi rezolve problema sentimentala", a spus Mircea Radu pentru WOWbiz.