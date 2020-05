Vera Wang şi-a uimit fanii: cum arată la 70 de ani

"Arată de parcă ar avea 30 de ani sau mai puţin, jur!", a fost replica unui fan. Alticineva a comentat: "Cum se face că ai 70 de ani? Nu pricep!".

"O minunată doamnă", "O regină", "Nu cred nicio secundă că ai 70 de ani! Eşti minunată", "Cum ai 70, Vera? Arăţi de 25", sunt alte reacții ale fanilor uimiți de trupul vedetei.

Vera Wang s-a născut pe 27 iunie 1949, la New Yorg. La vârsta de 8 ani a început patinajul artistic. În timpul liceului, s-a antrenat pentru proba de perechi alături de James Stuart, iar în 1968 a participat la campionatele naţionale de patinaj artistic din SUA.

A ratat însă şansa de a intra în echipa olimpică a Statelor Unite, iar atunci s-a decis să intre în industria modei. Ulterior, Vera Wang a devenit o celebră creatoare de modă. De asemenea, fosta patinatoare şi-a jucat propriul rol în mai multe producţii de televiziune.

Who says you can’t dress up to #stayhome? ? ? ✨ pic.twitter.com/MJeXlw1M2W