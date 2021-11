Viorel Lis a cerut să-i fie pregătit locul de veci! Oana Lis: "A fost un șoc foarte puternic să îl văd la oxigen!"

“În prima noapte când l-am internat pe Viorel am plâns tot drumul de la spital până acasă, a fost un șoc! Zilele au trecut altfel în spital cât am fost internați. Acum sunt pentru prima oară la volan, conduc, acum 2-3 zile am venit acasă”, a povestit Oana Lis.

Oana Lis: "Nu credeam că Viorel o să supraviețuiască"

Viorel Lis a văzut moartea cu ochii din cauza virusului. Oana Lis a spus că fostul primar a fost conectat la o sursă de oxigen şi s-a gândit că poate să-şi piardă viaţa din cauza coronavirusului.

"Eu eram la volan, conduceam, am tras mașina pe dreapta, am leșinat, am vomitat…E o boală parșivă! Mă bucur că am scăpat și am trecut cu bine peste asta! La mine sunt niște trăiri emoționale mai intense. Viorel a rămas cu tuse. Vreau să le mulțumesc medicilor de la Balș, domnului doctor Adrian Abagiu, nu o să uit niciodată numele acesta!

Eu sunt foarte emoționată, nu credeam că Viorel o să supraviețuiască Covidului! El chiar a sunat-o pe verișoara lui și i-a spus să îi pregătească locul de veci. Ne era rău la amândoi și ne-am dat seama că ori murim acasă, ori mergem la spital. Chiar ne-am gândit că putem să murim de la boala asta, deși eu sunt tânără, dar am kilogramele în plus și o inflamație mare în corp. Simt că am reînviat! Ne-am salvat și ne-au salvat viața cei de la spital!

Eu nu credeam că o iau, dar uite că am luat-o!", a mărturisit aceasta, potrivit Ciao.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal