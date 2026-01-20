A început demolarea stadionului Dinamo. Suporterii au plecat acasă cu scaune și bucăți din plasele porților

Mulţi dintre fani au luat ca amintire scaune de pe vechea arenă sau bucăţi din plasele porţilor, pe care le-au tăiat FOTO: Hepta

Aproximativ 300 de suporteri au participat, marţi, alături de foşti sportivi ai clubului Dinamo, la un eveniment prin care s-a marcat startul lucrărilor de reconstrucţie a stadionului din Şoseaua Ştefan cel Mare.

O parte dintre cei prezenţi au venit din provincie şi majoritatea şi-au dorit să facă fotografii cu arena care va fi demolată sau alături de foşti fotbalişti precum Ionuţ Lupescu, Ionel Dănciulescu, Florentin Petre, Dumitru Moraru, Florin Prunea sau Marius Niculae.

› Vezi galeria foto ‹

Suporterii au scandat numele clubului şi al fostului căpitan Cătălin Hîldan, şi au afişat la peluza dinspre Floreasca un banner pe care scria: "Decenii de glorie, ani de agonie, o istorie măreaţă / Rămas bun, a Bucureştiului unică fortăreaţă".

De asemenea, fanii dinamovişti au aplaudat momentul în care buldozerele au dat startul demolării stadionului odată cu dărâmarea porţilor şi a structurii principale şi a inscripţiei Dinamo de la intrarea din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Popa, a afirmat în faţa suporterilor că unul dintre obiectivele mandatului său erau reconstrucţia stadionului Dinamo.

"Aşteptăm acest moment de foarte mult timp. Eu sunt din 2020 preşedinte la Dinamo şi când am venit am promis ca obiectiv al mandatului meu realizarea noului stadion, pentru tot suporterii dinamovişti. Şi iată-ne astăzi în acest moment frumos, un moment care înseamnă şi un sfârşit, dar şi un început frumos. Acest moment ne va aduce aminte peste ani şi ani de toate efortul pe care l-am depus, pentru că a fost un efort colectiv. Vreau să mulţumesc echipelor de la toţi actorii implicaţi, de la Ministerul Afacerilor Interne, Primăria Sectorului 2, Compania Naţională de Investiţii, Ministerul Dezvoltării şi toţi ceilalţi. Primul meci pe care îl vom vedea aici va avea loc conform graficului prezentat de constructori. Nu avem de ce să avem întârzieri. Scaunele văd că au început să dispară de dimineaţă şi până acum", a declarat Popa.

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a afirmat că noul stadion Dinamo va fi un proiect pentru viitorul comunităţii şi al copiilor pe care şi-ar dori să-i vadă practicând sport.

"Mă bucur că în calitate de primar al Sectorului 2 reuşim să demarăm acest proiect important pentru toţi cetăţenii Sectorului 2. Ceea ce vedem aici este de fapt un parteneriat public-public, între Ministerul Afacerilor Interne, prin clubul Dinamo, Ministerul Dezvoltării şi Primăria Sectorului 2 şi este un proiect pentru viitorul Sectorului 2. Alături de cel mai frumos stadion din România aici vom face un parc sportiv de 20 de hectare care va fi accesibil tuturor bucureştenilor, dar în principal copiilor din Sectorul 2. Prin parteneriatul pe care l-am încheiat la sfârşitul anului trecut, până la 30% din biletele disponibile pentru evenimentele sportive organizate de CS Dinamo vor merge cu titlu gratuit către copiii din Sectorul 2. Îmi doresc ca în viitor la fel cum marile glorii ale clubului Dinamo au putut să facă sport aici, cât mai mulţi din cei aproape 55.000 de copii din Sectorul 2 să vină către sport, să facă sport la Dinamo şi să creştem împreună noi generaţii de campioni", a declarat Hopincă.

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu, preşedinte de onoare al CS Dinamo, a declarat că speră ca în 2028 noua arenă să fie inaugurată.

"Am plăcere să vorbesc în numele colegilor mei, în numele gloriilor care au contribuit la prestigiul acestui club. Mă bucur că în sfârşit stau astăzi în faţa dumneavoastră şi putem să spunem că în doi ani vom avea un nou stadion şi un nou parc sportiv atât de important pentru noi. Şi de abia aştept să vă văd pe toţi venind în Ştefan cel Mare cu FC Dinamo jucând aici. Sper să avem stadionul plin, să avem abonamente şi să dăm dovadă că suntem cu totul şi cu totul altceva faţă de ce este în România şi în Europa. Hai Dinamo! Sperăm ca în 2028 să inaugurăm acest nou stadion aşa cum se cuvine, cu o echipă de calibru. Să ajungem noi în momentul inaugurării şi vom rezolva şi această problemă a adversarului, staţi liniştiţi", a afirmat Lupescu.

"Eu sincer să fiu, râd cu amândoi ochii, nu plâng cu niciunul, pentru că îmi doresc foarte mult să vedem acest parc, făcut aşa cum trebuie, la nivel internaţional. Să avem din nou o arenă modernă şi să văd publicul de aici din Ştefan cel Mare. Eu mă bucur că este a treia oară când mă întorc la Dinamo şi reuşim să mişcăm ceva", a completat fostul mijlocaş dinamovist.

Reprezentantul consorţiului de patru companii de construcţii care se va ocupa de demolarea şi ridicarea noului stadion le-a promis suporterilor că vor fi respectate termenele de finalizare a noii arene multifuncţionale.

După startul lucrărilor de reconstrucţie a stadionului Dinamo suporterii, oficialităţile şi foştii sportivi dinamovişti au coborât pe gazon. Mulţi dintre fani au luat ca amintire scaune de pe vechea arenă sau bucăţi din plasele porţilor, pe care le-au tăiat.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a anunţat în luna martie a anului 2024 că Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reconstrucţia stadionului Dinamo, care va avea o capacitate de 25.059 de locuri, şi va costa aproximativ 171 de milioane de euro.

Stadionul Dinamo făcea parte de pe lista celor patru stadioane (Arcul de Triumf, Steaua, Rapid şi Dinamo) care trebuiau reconstruite în Capitală în vederea organizării de către România a patru partide la Campionatul European de fotbal din 2020 (desfăşurat în 2021), dar a fost exclus din cauza unor litigii juridice cu o societate a fostului acţionar al FC Dinamo, Nicolae Badea.

Investiţia în Arena multifuncţională CS Dinamo Bucureşti are o valoare de 854 milioane lei, dintre care 619 milioane lei pentru construcţii-montaj.