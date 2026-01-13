Alain Orsoni a fost ucis la înmormântarea mamei sale. Fostul președinte al clubului AC Ajaccio a fost împușcat în inimă, de la distanță

1 minut de citit Publicat la 10:26 13 Ian 2026 Modificat la 10:26 13 Ian 2026

Alain Orsoni l-a adus pe Adrian Mutu la echipa de fotbal AC Ajaccio în 2012. Sursa foto: Profimedia Images

Alain Orsoni, care a condus mișcarea separatistă pentru autodeterminare în Corsica, înainte de a deveni președintele clubului de fotbal corsican AC Ajaccio, unde a jucat și Adrian Mutu, a fost împușcat mortal, direct în inimă, de la distanță, la înmormântarea mamei sale, pe insula franceză.

Fostul lider separatist corsican Alain Orsoni a fost împușcat mortal luni, în timpul înmormântării mamei sale, în Vero, un sat situat la 30 de kilometri est de Ajaccio, capitala insulei franceze din Marea Mediterană, a declarat procurorul orașului, potrivit France24.

„A fost lovit de un glonț tras de la distanță”, a spus procurorul Nicolas Septe. Poliția locală a confirmat asasinatul.

„Era un moment de tristețe și durere. Dintr-odată am auzit o împușcătură, iar Alain s-a prăbușit, mort”, a declarat părintele Roger Polge, care a oficiat slujba de înmormântare, pentru postul France 3 Corse ViaStella.

Ziarul Le Monde a relatat că procurorul a deschis o anchetă pentru omor comis de o grupare organizată.

Cine era Alain Orsoni

Orsoni, în vârstă de 71 de ani, a condus o mișcare separatistă numită Mișcarea Corsicană pentru Autodeterminare, pe care poliția franceză o considera fațada legală a grupării armate Frontul Național de Eliberare a Corsicii – Aripa Tradițională.

Autoritățile au legat Frontul Național de Eliberare a Corsicii – Aripa Tradițională de o serie de atacuri pe insulă în anii 1990, dintre care unele au fost revendicate de grupare.

Orsoni a fost, de asemenea, pus sub acuzare, condamnat și ulterior grațiat în legătură cu un atac cu mitraliera asupra ambasadei Iranului din Paris, în 1980.

De asemenea, Orsoni a fost președintele clubului de fotbal corsican AC Ajaccio la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010. El a fost omul care l-a adus pe Adrian Mutu la echipă în 2012, unde atacantul român a evoluat timp de 2 ani, între 2012 și 2014.