Americanca Lindsey Vonn a suferit un grav accident în finala de schi alpin la Jocurile Olimpice și a fost luată cu elicopterul

Americanca Lindsey Vonn a suferit un grav accident în finala de schi alpin la Jocurile Olimpice. FOTO Profimedia Images

Schioarea americană Lindsey Vonn, care concura cu un genunchi stâng grav accidentat, a suferit un grav accident, duminică, la începutul probei olimpice de coborâre și a rămas întinsă pe sol. Cursa a fost întreruptă, iar sportiva a fost transportată cu elicopterul de pe pârtie.

Vonn a pierdut controlul în traversarea de la început, după circa 13 secunde, după ce a tăiat linia prea strâns, a atins o poartă cu umărul și s-a răsucit în aer. Cursa a fost întreruptă în timp ce ea primea îngrijiri medicale.

Sportiva în vârstă de 41 de ani a fost apoi transportată cu elicopterul de pe pârtie, în timp ce mulțimea s-a ridicat în picioare pentru a o aplauda.

FOTO: Profimedia Images

Încă nu se știe cât de gravă e accidentarea, scrie Sky News.

Lindsey Vonn suferise o ruptură completă a ligamentului la genunchiului stâng în timpul coborârii de la Crans-Montana de sâmbăta trecută, însă a anunţat că va participa totuși la coborârea olimpică de la Cortina d’Ampezzo.

Vonn era considerată o sportivă cu potențial de medalie în ciuda accidentării și a încheiat două antrenamente impresionante la începutul acestei săptămâni.

Sâmbătă, Vonn a înregistrat al treilea cel mai rapid timp în ultima etapă de antrenament. Vonn, care a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng în urmă cu opt zile, a fost la doar 37 sutimi în urma compatrioatei sale Breezy Johnson, care a înregistrat cel mai rapid timp de 1 minut 37 sec 91/100, şi la 16 sutimi în spatele germancei Kira Weidle-Wikelmann, care a terminat pe locul doi.



„Ştiu care erau şansele mele înainte (de căzătură) şi ştiu că astăzi nu mai sunt aceleaşi”, a adăugat ea. „Dar ştiu că întotdeauna există o şansă. Şi atâta timp cât va exista, voi încerca să profit de ea. Am încredere că voi putea concura duminică (ziua coborârii olimpice). În urma căzăturii, mi-am rupt complet ligamentul încrucişat anterior şi mi-am deteriorat meniscul, dar nu ştim dacă acest lucru este din cauza căzăturii în sine”, a declarat Vonn.

Vineri, Vonn, care s-a antrenat pe pista de la Cortina d'Ampezzo, declara că ligamentul încrucişat anterior este "100% rupt". După antrenamentul de vineri, Vonn a răspuns, pe X, unui medic care a pus la îndoială gravitatea accidentării sale la genunchiul stâng, suferită acum doar o săptămână la Crans-Montana.



"Care era starea ligamentului încrucişat anterior de la genunchi înainte de căzătura sa de săptămâna trecută?", s-a întrebat medicul Brian Sutterer. "Când auzi poveşti despre cutare jucător care a jucat ani de zile cu o ruptură de ligamente încrucişate, este vorba despre o ruptură cronică, ceea ce înseamnă că organismul are timp să se adapteze şi să-şi reeduce muşchii pentru a susţine genunchiul. Cineva care a suferit deja o ruptură/o intervenţie chirurgicală s-ar putea să nu simtă durere în cazul unei noi accidentări", a adăugat Sutterer.



Americanca a răspuns la acest mesaj vineri după-amiază: "Lol, mulţumesc, doctore. Ligamentul meu încrucişat a fost perfect funcţional până vinerea trecută. Doar pentru că vi se pare imposibil nu înseamnă că este. Şi da, ligamentul meu încrucişat anterior este rupt 100%. Nu 80% sau 50%. Este complet distrus."



Vonn, de patru ori câştigătoare a Marelui Glob, îşi încheiase cariera în 2019, în special din cauza unor dureri insuportabile la genunchiul drept, unde se accidentase de mai multe ori şi unde i s-a pus o proteză de titan.



În acest sezon, Vonn a participat la nouă curse din care a câștigat două.