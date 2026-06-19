Arabia Saudită construieşte "Wimbledonul deşertului", cu 30 de terenuri și acoperiș retractabil. FOTO: Compania de investiții Qiddiya

Arabia Saudită construiește în Qiddiya, orașul promovat drept "orașul jocului", un Centru Național de Tenis care ar urma să devină cel mai mare complex de acest fel din Orientul Mijlociu. Proiectul, aflat în lucru din anul trecut, este prezentat ca un posibil "Wimbledon al deșertului" și face parte din strategia regatului de a deveni o destinație importantă pentru marile evenimente sportive.

Dezvăluit săptămâna aceasta de către Qiddiya Investment Company, acest centru cu tematică verde şi violet, situat într-un oraş în construcţie, la 45 de kilometri vest de Riad, va avea 30 de terenuri (28 de terenuri dure şi două terenuri de zgură) amplasate într-un peisaj care se îmbină perfect cu Munţii Tuwaiq.



Instalaţiile, cu o capacitate totală de 33.000 de spectatori, au fost proiectate de Populous, aceiaşi arhitecţi responsabili de emblematicul acoperiş retractabil al terenului central de la Wimbledon.



De fapt, viitorul teren central al proiectului saudit, cu 15.000 de locuri, este şi locaţia lor emblematică, cu un acoperiş retractabil, conceput pentru a găzdui "cele mai importante meciuri din lume şi evenimente dincolo de tenis", potrivit companiei.



Una dintre principalele persoane responsabile de proiectul saudit a explicat faptul că centrul este construit conform standardelor Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF), Asociaţiei Tenismanilor Profesionişti (ATP) şi Asociaţiei Feminine de Tenis (WTA) pentru competiţiile de elită.

În octombrie anul trecut, s-a anunţat că Arabia Saudită va deveni a zecea gazdă a turneului ATP Masters 1000, alăturându-se celor nouă turnee existente, începând din 2028.