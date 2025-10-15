Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria calificărilor la Cupa Mondială

Înaintea partidei, Ronaldo împărțea recordul precedent (39 de goluri) cu guatemalezul Carlos Ruiz. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo este obişnuit cu performanțele record, iar marți a mai bifat o reușită istorică. Atacantul portughez, în vârstă de 40 de ani, a înscris de două ori în remiza 2-2 dintre Portugalia și Ungaria, devenind cel mai bun marcator din istoria calificărilor Cupei Mondiale, scrie CNN.

Înaintea partidei, Ronaldo împărțea recordul precedent (39 de goluri) cu guatemalezul Carlos Ruiz. După dubla de marți, CR7 (N.r. - Cristiano Ronaldo 7 / numărul de pe tricou) a urcat singur pe primul loc, cu 41 de goluri.

"Nu este un secret că reprezentarea echipei naționale înseamnă enorm pentru mine, iar din acest motiv sunt extrem de mândru să ating o etapă unică pentru Portugalia. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung aici. Ne vedem în noiembrie, pentru a încheia calificarea la Cupa Mondială", a scris Ronaldo pe reţelele sociale.

Ronaldo a doborât recordul în minutul 22, după ce a finalizat simplu, în poarta goală, o centrare precisă trimisă de Nelson Semedo. Ulterior, și-a mai trecut o reușită în cont chiar înainte de pauză, reluând din apropiere o altă centrare excelentă, de această dată venită de la Nuno Mendes.

Ajuns la 143 de goluri internaționale, Ronaldo continuă să-și extindă recordul de goluri marcate la nivel de echipă națională, pe care îl stabilise deja în 2021.

Totuși, dubla sa nu a fost suficientă pentru a aduce victoria Portugaliei, întrucât mijlocașul maghiar Dominik Szoboszlai a egalat în prelungiri, în minutul 91.

Astfel, Portugalia nu s-a calificat încă la Cupa Mondială de anul viitor, dar rămâne lider în Grupa F a preliminariilor UEFA, cu cinci puncte avans față de Ungaria și două meciuri rămase de disputat. Următoarea șansă de a obține calificarea vine pe 13 noiembrie, în deplasare, împotriva Irlandei.

"După al doilea gol, am încetinit jocul, iar ei au profitat. Am încercat să aplicăm ce am lucrat la antrenamente, dar nu ne-a ieșit. Trebuie să rămânem concentrați și, în noiembrie, să facem lucrurile așa cum trebuie", a spus Nuno Mendes pentru UEFA.

Marți, și alte naționale au obținut biletele pentru turneul final, programat să înceapă pe 11 iunie: Anglia, Coasta de Fildeș, Senegal, Africa de Sud, Arabia Saudită și Qatar s-au calificat. În total, 28 din cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială din America de Nord și-au asigurat deja prezența.