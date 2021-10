Cum putem transforma alergarea într-un stil de viață. Sfaturi practice

Beneficiile acestui tip de antrenament sunt dovedite clinic, iar de îndată ce vom începe să-l practicăm, vom descoperi cum cu fiecare zi de antrenament, ne simțim mai bine atât din punct de vedere psihic, cât și fizic.

Alergarea, mai mult decât o stare de bine

Joyce Carol Oates scria într-o coloana din New York Times că în timpul alergării “mintea zboară odată cu corpul, în ritm cu picioarele și cu balansul brațelor noastre” Prin urmare, în timpul alergarii, gândurile noastre zboară libere odată cu pașii pe care îi facem. Așa că, alergatul este un moment extraordinar de a fi cu noi înșine și de a ne pune ordine în gânduri.

În primul rând, ar trebui să vedem acest sport ca pe o plăcere, pentru o stare mentală bună și abia apoi ca pe un stil de viață, care ne ajută să fim în cea mai bună formă. Să ținem cont că nici nu costă, e gratis și este la îndemâna tuturor, oricând, la orice oră.

Mai mult decât atât, nu ai nevoie de un abonament la sala, ci doar de puțina voință și de o îmbrăcăminte adecvată potrivită sezonului, dar și o pereche de pantofi de alergat, care să protejeze cât se poate de bine picioarele, iar Nike Air Zoom Alphafly Next%. 2.0 se încadrează perfect în această categorie, indiferent că vorbim despre amatorii de alergat sau sportivii de performanță.

Calitatea pantofului de alergare, esențiala pentru fiecare alergător

Indiferent de sportul pe care îl practicăm, nu trebuie să uitam de importanța echipamentului, mai ales în cazul acestui tip de antrenament, care solicită foarte mult piciorul. Un pantof de alergare de calitate este un echipament esențial pentru fiecare alergător.

Lavinia Panaete, multipla campioană europeană la gimnastică și ambasador sportiv Nike, ne-a impărtasit cât de mult contează un echipament de calitate, în drumul spre performanță.

“Echipamentul de calitate este unul din factorii care contribuie la obținerea performantei sportive și a longevității competiționale a gimnastului. Ca fostă sportivă de perfomanță, colaborarea cu Nike, brandul mondial no.1, care susține prin cele mai bune echipamente performanța sportivă, reprezintă un motiv de mândrie și în același timp responsabilitatea de a mă ridica la nivelul brandului pe care îl reprezint în calitatea de ambasador sportiv”, declară gimnasta Lavinia Panaete.



Lavinia Panaete

În timpul alergării sau oricărui tip de sport, piciorul trebuie să fie bine protejat, pentru că orice pas incorect sau șoc suferit este absorbit de către talpă, de genunchi și, în cele din urmă, de coloana vertebrală. Nike a dus pantoful Air Zoom Alphafly Next%. 2.0 la un adevărat rang de artă, îmbinând calitatea, confortul și stabilitatea optimă a piciorului.

Fiecare pas va fi perfect amortizat cu pantofii Nike Zoom Alphafly Next% 2.0, iar piciorul protejat de eventualele șocurile puternice. Indiferent de gradul de dificultate a antrenamentului sau de cât de dificil este terenul de alergat, datorită spumei ZoomX, piciorul va fi protejat de orice impact puternic.

Spre exemplu, cei care iubesc muntele și adoră să se aventureze în drumeții, pot alege fără grijă noul model de pantofii. Pe lângă peisajele superbe și aerul curat, cu toții știm cât de anevoios este un traseu montan, însă Alphafly Next% 2.0 se descurcă excelent, datorită fibrelor de carbon plasate între pernele de amortizare, care sunt mai tari în vârf și mai moi spre călcâi pentru o stabilitate și aderență mai bună atunci când se alergă în pantă.

Nu trebuie să uităm că alergatul este o activitate cu un impact masiv asupra picioarelor, gleznelor și genunchilor, ceea ce înseamnă că este nevoie un pantof care nu doar că va absorbi șocul impactului cu solul, dar va oferi și stabilitate optimă. Nike Zoom Alphafly Next% 2.0 sunt proiectați în primul rând pentru stabilitate, sprijinind mișcarea naturală a gleznei, dar și să ofere cea mai bună combinație între forță și echilibru.



Florin Cujba

Și un antrenament cardio, bazat pe alergare, necesită la fel de multă atenție în ceea ce privește echipamentul sportiv, iar Florin Cujba, specialist în fitness și ambasador sportiv Nike, povestește despre impactul pozitiv al pantofilor AlphyFly, asupra antrenamentelor. “Un pantof de alergare bine ales, confortabil și customizat, așa cum este AlphyFly de la Nike, poate face diferență în cazul unui program reușit de cardio cu sesiuni de alergare incluse. Simt că aș putea alerga un maraton întreg în acești pantofi. Ușori (parcă nu am nimic în picioare), stabili, confortabili și te propulsează să alergi mai repede datorită tehnologiei Flyplate”.

Cum alegem locul potrivit pentru alergat

Locul unde ne simțim cel mai confortabil, acela este cel mai potrivit loc pentru alergare. Unii preferă să alerge în sala de fitness, alții în parc, în jurul unui lac sau stadion, fie pur și simplu printre blocuri. Totul depinde de dorința fiecăruia, însă cel mai indicat ar fi în aer liber, astfel încât să respirăm aer curat de fiecare dată când facem acest sport.

Pe lângă alegerea locului potrivit, nu ar trebui neglijată nici lungimea traseului, astfel încât să se poată urmări evoluția de la o zi la alta. Pentru început, în funcție de condiția fizică a fiecăruia, potrivit este să se începem cu trasee scurte, lejere, pentru ca ulterior să progresăm în intensitate și durată.

Cand alergam? Dimineața sau seara

Cu siguranță există această întrebare pe buzele mai multor personae care se gândesc să înceapă această activitate, pe care să o transforme într-un stil de viață.

Ei bine, totul este Subiectiv. Cea mai bună oră pentru alergat este cea pe care și-o dorește fiecare. Desigur, nu pe caniculă, daca vorbim despre sezonul cald.

Trebuie să avem în vedere că o alergarea dimineața, presupune o trezire mai devreme cu cel puțin o oră înainte de începerea activitățiilor zilnice. Poate că cel mai bine ar fi ca fiecare dintre noi să încerce diferite intervale orare, pentru ca apoi să poată trage o concluzie despre cum este mai bine. Dimineața sau seara. Până la urmă, indiferent de perioadă preferată a zilei, cel mai important lucru este să facem mișcare.

Pentru Lavinia Panaete “dorința de a trăi o viață lungă și sănătoasă” este adevărata motivație pentru a alerga. Până la urmă, indiferent de perioadă preferată a zilei, cel mai important lucru este să facem mișcare, pentru o stare de sănătate cât mai bună.

Despre compania Nike

Compania NIKE a fost fondata pe 25 ianuarie 1964 ca Blue Ribbon Sports de către Bill Bowerman și Phil Knight, și a devenit oficial Nike, Inc la 30 mai 1978. Compania ia numele de la Nike (greacă Νίκη, pronunțat [nǐ ː kɛ ː]), zeița greacă a victoriei.

Nike comercializează produsele sale sub marca proprie, precum și Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Nike Skateboard Bowerman și Philip H. Knight.

Sport Time Trade Romania este reprezentantul in Romania al marcii Nike. Magazinele din reteaua Nike se afla in: Mega Mall Bucuresti, AFI Cotroceni Bucuresti, AFI Brasov, Iulius Town Timisoara si Iulius Mall Cluj.

