David Popovici se va antrena în România alături de chinezul Pan Zhanle, unul dintre adversarii săi cei mai de temut

David Popovici se va antrena în România alături de chinezul Pan Zhanle FOTO: Facebook/ David Popovici

Campionul olimpic David Popovici a anunţat, luni, pe pagina sa de Facebook, că se va antrena în România alături de chinezul Pan Zhanle, unul dintre cei mai valoroşi înotători ai lumii, care deţine recordul mondial în proba de 100 de metri liber.



Popovici este convins că va exista cu ocazia acestui cantonament de pregătire un schimb de experienţă important pentru ambii sportivi.



"Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle şi echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire. Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experienţă pentru noi toţi, atât pe plan sportiv, cât şi cultural. Eu încă exersez cum să spun corect 'Bun venit!' în mandarină; huan-iing. Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi - jurnalişti şi fani - să ne susţineţi prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului. Vă mulţumim pentru înţelegere şi ne bazăm pe susţinerea voastră!", a transmis Popovici prin intermediul paginii de socializare.



În vârstă de 21 de ani, Pan Zhanle este unul dintre adversarii cei mai de temut ai lui David Popovici. Chinezul, dublu campion olimpic, deţine recordul mondial la 100 m liber, 46,40 de secunde, pe care l-a stabilit la Jocurile Olimpice de la Paris şi care era deţinut la cea dată de David Popovici.