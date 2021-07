Un bărbat a strâns peste 36.000 £ pentru o fetiță jignită de sute de persoane după un moment petrecut la EURO 2020

După apariția imaginilor cu fetița care plângea, după ce echipa Germaniei a pierdut în fața echipei Angliei, în optimile Campionatului European de Fotbal EURO2020, în urma sutelor de reacții jignitoare, un bărbat din Țara Galilor a organizat o străngere de fonduri online, pentru a-i cumpăra fetiței un mic cadou, dorind să îi demonstra acesteia că ”nu toți britanicii sunt groaznici”, conform BBC.

Inițial bărbatul țintea o sumă de maximul 500 de lire sterline, însă oamenii au donat peste 36.000 de mii de lire. După ce bărbatul a reușit să contacteze părinții fetei, Joel Hughes a anunțat că banii strânși vor fi donați către UNICEF.

"Am dori ca identitatea noastră să rămână privată, însă am vrea să vă mulțumim tuturor pentru susținerea extraordinară. Fiica noastră ar vrea să vă ceară ca donațiile să meargă la UNICEF, știind că bunătatea voastra va face mult bine", declară părinții fetei, într-o postare pe pagina strângerii de fonduri

Joel Hughes se declară ”mai mult decât recunoscător ” susținătorilor campaniei, conform unei postări de pe pagina campaniei.

