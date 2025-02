FCSB, victorie categorică în faţa lui PAOK. Roş-albaştrii s-au calificat în optimile Europa League

Campioana României, FCSB, s-a calificat în optimile Europa League, după o victorie categorică în faţa echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK. Sursa Foto: Agerpres

Campioana României, FCSB, s-a calificat în optimile Europa League, după o victorie categorică în faţa echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK. Meciul pe teren propriu s-a încheiat cu 2 la 0 pentru FCSB.

FCSB s-a calificat în optimile Europa League după ce a înfrânt, în tur-retur, campioana elenă PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu. Scorul final a fost de 2-0 pentru roş-albaştrii, terminând Play-off-ul cu un scor de 4-1 (2-1 tur, 2-0 retur).

Scorul a fost deschis de Juri Cisotti în minutul 30, dintr-o pasă trimisă de David Miculescu. Acesta ulterior a reuşit să marcheze decisiv în minutul 81, garantând calificarea roş-albaştrilor.

"Am făcut o treabă incredibilă, și acolo, și aici, cred că am meritat să ne calificăm și acum mergem înainte. Probabil că este cea mai importantă seară din viața mea. A fost atmosferă incredibilă aici, este o seară foarte frumoasă. [...] Sunt foarte fericit, dar a fost o muncă de echipă. Eu am dat un gol, mă bucur pentru el, dar meritul că am ajuns aici este al echipei", a declarat Cisotti la DigiSport, conform Agerpres.

Prezenţa la meci a fost de peste 55.000 de spectatori, iar FCSB a dominat partida, cu o posesie de 54%, conform statisticilor de pe Flashscore.

Echipa cipriotului Elias Charalambous urmează să îşi afle adversara vineri. Aceştia se vor întâlni cu Eintracht Frankfurt sau Lyon, pe 6 şi 13 martie.