Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în turul al treilea la Australian Open 2026

1 minut de citit Publicat la 15:00 21 Ian 2026 Modificat la 15:00 21 Ian 2026

Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open 2026 FOTO: Getty Images

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open 2026, primul de Mare Şlem al anului, după ce a întrecut-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-4, miercuri, la Melbourne.

Ruse (28 ani, 79 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 29 de minute.

Românca nu şi-a pierdut serviciul în acest meci, salvând singura minge de break pe care a avut-o Tomljanovic (32 ani, 78 WTA).

Gabriela Ruse a reuşit 3 aşi şi a comis o singură dublă greşeală, în timp ce adversara sa a avut un singur as şi 7 duble greşeli. Românca a fost superioară la winners, cu 22-11, având şi mai puţine erori neforţate (22-25).

Ea are acum 2-1 în meciurile directe cu Tomljanovic, pe care a mai învins-o în 2022, cu 6-1, 7-5, în turul al treilea al calificărilor la Dubai. Tomljanovic s-a impus în 2024, în optimi la Hong Kong, cu 7-5, 6-3.

Ruse s-a oprit în turul al doilea la Melbourne la primele sale două participări (2022, 2025), iar miercuri şi-a egalat cel mai bun rezultat al său la un Mare Şlem (2024 - US Open).

Ruse şi-a asigurat un cec de 327.750 de dolari australieni şi 130 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi grecoaica Maria Sakkari sau rusoaica Mirra Andreeva, a opta favorită.

Tot miercuri, în primul tur la dublu feminin, Sorana Cîrstea şi rusoaica Ana Kalinskaia au fost învinse de favoritele numărul patru, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China), cu 6-4, 6-2, după o oră şi 19 minute.

Perechea româno-rusă va fi recompensată cu un cec de 44.000 de dolari australieni şi 10 puncte WTA la dublu.