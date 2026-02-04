Hackerii ruși au atacat mai multe site-uri legate de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Anunțul oficial de la Roma

Hackerii ruși au atacat mai multe site-uri legate de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Foto: Getty Images

Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești împotriva unor site-uri legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a anunțat miercuri ministrul de Externe, Antonio Tajani, cu două zile înainte de ceremonia de deschidere.

''Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri ale Ministerului Afacerilor Externe, începând cu cel de la Washington, precum și unele locuri legate de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, inclusiv hoteluri din regiunea Cortina d'Ampezzo'', a declarat Tajani, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

''Este vorba de acțiuni de origine rusă'', a adăugat el.

Începând cu 26 ianuarie, membri ai poliției italiene specializați în securitate cibernetică au fost activi pe principalele site-uri legate de evenimentul care se va încheia pe 22 februarie, potrivit unui comunicat oficial.

Intervențiile lor vizează protejarea infrastructurii critice și monitorizarea rețelei, atât din motive de ordine publică, cât și pentru prevenirea posibilelor amenințări teroriste.

Această activitate urmărește ''două axe strategice: protejarea infrastructurii IT critice și monitorizarea rețelei din motive de ordine publică și securitate, precum și pentru prevenirea și combaterea posibilelor inițiative teroriste'', potrivit aceleiași surse.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, 141 de ''evenimente de cibersecuritate'' legate de Jocurile Olimpice au fost raportate Agenției Naționale de Securitate Cibernetică din Franța (ANSSI) în timpul competiției, dar niciunul dintre acestea nu a afectat buna desfășurare a evenimentelor.

Rusia, o forță olimpică tradițională, va avea doar o echipă de 13 sportivi la Milano-Cortina, care vor trebui să concureze sub drapel neutră, o sancțiune impusă de Comitetul Internațional Olimpic după invadarea Ucrainei de către Rusia, la câteva săptămâni după ultimele Jocuri Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.