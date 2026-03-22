Interviu cu Nadia Comăneci, după ce a fost omagiată în PE: "M-am simţit ca acasă, toată lumea vorbea româneşte". Mesajul pentru fani

Nadia Comăneci a fost omagiată, marţi, în Parlamentul European, după 50 de ani de la "10-le" perfect, obţinut la Olimpiada de la Montreal, în cadrul programului "Anul Nadia 2026". Fosta mare gimnastă a fost întâmpinată personal de preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a dăruit un tricou, o eşarfă şi două cărţi. "Zâna de la Montreal" a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, alături de Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, şi organizator al evenimentului.

În vară, pe 18 iulie, se împlinesc cinci decenii de la Jocurile Olimpice de la Montreal, când Nadia Comăneci a rescris limitele gimnasticii și a obținut prima notă perfectă acordată vreodată la gimnastică.

În cadrul evenimentului de marţi, din PE, Nadia Comăneci s-a întâlnit deja cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi i-a oferit daruri simbolice: un tricou, o eșarfă şi două cărţi.

Alături de Nadia Comăneci la Parlamentul European s-au aflat și alte nume mari ale sportului românesc, precum Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică, Andreea Răducan sau Mihai Covaliu.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Nadia Comăneci a dezvăluit valorile care au însoţit-o în cariera sportivă, dar şi în viaţă.

"Sunt valorile pe care le-am învăţat de unde am plecat, de la familie, de la părinţi. Prin sport, disciplină, rezilienţă. Cultura aceasta, să discuţi despre faptul că toate succesele care se întâmplă ele vin prin încercări nereuşite. Este în regulă pentru toată lumea să greşească, pentru că aşa deschizi cutia curajului.

Mi-a aduc aminte că părinţii au spus: "Du-te înapoi şi retrage-te într-o zi bună". În gimnastică şi în alte sporturi cădem de mai multe ori decât am avut succes.

(n.r. - cum facem ca Team Romania să performeze pe toate planurile?) Muncă, muncă, muncă. A fost prima dată când vin în PE, am simţit că sunt acasă, pentru că toată lumea vorbea româneşte. Am uitat la un moment dat că sunt la Bruxelles. Faptul că suntem aici e deja o promovare a României. Toată lumea are respect pentru campioni. Noi, poporul român, suntem muncitori. Trebuie să facem paşi mici, iar copiii să fie ocupaţi cu sportul. Mai ales azi, când sunt mult distracţii în afara sportului. Eu cred că sportul e prioritar.

Tot timpul este greu, trecem prin momente grele. Trebuie să navighezi cu ce eşti lovit. Eu aşa văd succesul şi paşii înainte.

(n.r. - ce mesaj le transmiţi românilor?) Le transmit tuturor îmbrăţişări, sunt onorată de primirile de care am parte şi aici, şi în ţară. Eu vin din România, din acest pământ, de care toţi românii sunt mândri", a afirmat Nadia Comănesci.

Victor Negrescu: "A fost una dintre cele mai importante acţiuni organizate"

"Am profitat de acest moment pentru a întări câteva iniţiative pe care Nadia le susţine. Am avut prezenţi un copil minunat, care a câştigat şi el medalii olimpice la Special olympics, pentru copii cu dizabilităţi mintale. Nadia este ambasador al acestei iniţiative. Noi, la PE, am depus un amendament prin care am obţinut fonduri pentru organizarea acestor olimpiade speciale.

Cu toată modestia, a fost una dintre cele mai importante acţiuni organizate în Parlamentul European. E un impact pe care mulţi lideri politici nu-l conştientizează. Nadia este un ambasador extraordinar al României. I-a cucerit pe toţi. Am avut şi copii în sală, care s-au emoţionat. Îi mulţumesc Nadiei", a declarat Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European.