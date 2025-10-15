Naţionala de fotbal a Marocului a depăşit recordul de victorii consecutive al Spaniei

Cele 16 victorii marocane s-au întins pe durata a 19 luni, cu un golaveraj de 50-4. Foto: Getty Images

Marocul a stabilit un nou record de victorii consecutive pentru o echipă naţională de fotbal, încheindu-şi campania de calificare la Cupa Mondială 2026 cu un succes pe teren propriu împotriva naţionalei Congo (1-0), marţi. Astfel, Marocul are 16 meciuri consecutive câştigate, depăşind recordul de 15 al Spaniei, scrie Agerpres.

Recordul de victorii consecutive al Spaniei a fost înregistrat în perioada iunie 2008 şi iunie 2009.



La Rabat, unicul gol al gazdelor a fost marcat de Youssef En-Nesyri în minutul 63, astfel că Marocul a încheiat campania de calificare din zona Africii cu opt victorii şi opt meciuri, singura naţiune africană cu victorii pe linie.



Marocul şi-a început seria de succese după remiza cu Mauritania (0-0), într-un amical din martie 2024, înşiruind victorii în şapte meciuri din preliminariile CM 2026, şase din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni şi în trei partide amicale.

Palmaresul Marocului nu include şi meciurile jucate de selecţionata B, formată doar din jucători din campionatul naţional, care a câştigat Campionatul Africii (CHAN 2025) din Kenya, în august.



Cele 16 victorii marocane s-au întins pe durata a 19 luni, cu un golaveraj de 50-4.



Spania şi-a început seria de 15 victorii contra Rusiei (3-0), în semifinalele EURO 2008 şi a încheiat-o contra Africii de Sud (2-0), în ultimul meci din grupa Cupei Confederaţiilor 2009. Prima înfrângere a venit contra Statelor Unite, în semifinalele Cupei Confederaţiilor de la Bloemfontein. Ibericii au avut un golaveraj de 39-2 în seria lor de 15 succese.



Marocul nu a anunţat încă programul său de amicale din fereastra internaţională din noiembrie, dar la finalul anului va găzdui turneul final al CAN 2025, în care va juca meciul de deschidere contra echipei Insulelor Comore pe 21 decembrie.