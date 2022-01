Djokovic află duminică dacă joacă luni la Australian Open sau dacă este expulzat și primește interdicție pe trei ani

După anularea vizei, a avut loc o audiere de urgență în fața judecătorul Anthony Kelly, reprezentantul statului Victoria, la care s-au prezentat apărătorii lui Djokovic și reprezentanții guvernului australian

Judecătorul Kelly a luat decizia de a trimite cazul către un tribunal federal.

Djokovic va petrece noaptea de vineri în libertate, dar sâmbătă dimineața, la ora locală 08:00 (ora 17 în România) va trebui să se prezinte la o audiere cu oficialii de la Imigrări, urmând să fie plasat în detenție.

Sârbului i se va permite să se vadă cu avocații săi atât sâmbătă, cât și duminică, în încercarea de rămâne legal în țară, pentru a putea participa la turneul Australian Open, care debutează luni la Melbourne.

Djokovic este programat să joace luni în compania conaționalului său Miomir Kecmanovic dar, evident, acest lucru depinde de ce se decizie va lua instanța de judecată.

