Fotbalist român, amenințat cu cuțitul după un meci

Foto: Pixabay.com

Beniamin Popescu, fost jucator al celor de la Chintia Targoviste si Cimentul Fieni, a fost amenintat cu cutitul dupa ultimul meci pe care l-a jucat in tricoul celor de la Viitorul Persinari.

Sportivul a trait spaima vietii! Dupa finalul meciului cu Spic de Grau, disputat la Ghimpati, Popescu a parasit vestiarele si s-a indreptat spre masina personala, cand din spate a venit in alergare un spectator agitat, nervos ca l-ar fi injurat pe tot parcursul meciului.

"Era sa ma omoare. Daca doar ma ameninta era bine. Totul s-a intamplat la finalul meciului, cand un spectator a scos cutitul la mine. Acel individ m-a injurat neincetat din tribuna, iar eu i-am spus in momentul cand am batut out de ce ma injura. Dupa aceea el mi-a zis ce o sa vad cand se incheie jocul.

La terminarea dusului colegii mi-au spus ca ma cauta un individ periculos, dar am zis ca totul e gluma. in momentul cand a vrut sa intre in vestire s-au opus patru oameni, printre care si nea Vali Junghie. Din usa vestiarului mi-a zis sa ma duc la el sa stam de vorba, dar eu mi-am vazut de treaba mea, atata timp cat nu-l cunosteam", a declarat Beniamin Popescu, potrivit stirilekanald.ro.