Patronul lui PSG, pus sub acuzare pentru corupție

Foto: By Aisha sahukar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36450129

Nasser al-Khelaifi, preşedintele clubului francez de fotbal Paris Saint-Germain, a fost pus sub acuzare pentru corupţie în afacerea de atribuire suspectă a Campionatelor Mondiale de atletism 2019, informează cotidianul L'Equipe.



Conducătorul qatarian a fost pus sub acuzare pentru "corupţie activă", reproşându-i-se vărsarea unei sume de bani preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Atletism, în timp ce avocatul său dezminte acuzaţiile.



Conform unei "surse judiciare", citată de cotidianul L'Equipe, Nasser al-Khelaifi, preşedintele clubului PSG, a fost pus sub acuzare pentru "corupţie activă" în cadrul anchetei privind atribuirea suspectă a Campionatelor Mondiale de atletism 2019 (28 septembrie - 6 octombrie) oraşului Doha, o afacere în care Yousef Al-Obaidly, actualul patron al BeIN Group, care este şi membru în consiliul de administraţie al clubului Paris Saint-Germain, a fost pus sub acuzare pentru acelaşi motiv.



Judecătorul de instrucţie de la tribunalul din Paris, Renaud Van Ruymbeke, îl bănuieşte pe Al-Khelaifi că a "validat" o plată de 3,5 milioane dolari în favoarea lui Lamine Diack, fostul preşedinte al IAAF, pentru a facilita obţinerea competiţiei, atribuită în 2017. La rândul său, Lamine Diack face obiectul unei anchete în justiţie.