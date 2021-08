Ce pensie are Rică Răducanu după 50 de ani de muncă: ”Sunt supărat, am ajuns un pinguin”

Rică Răducanu a mărturisit că după 50 de ani de muncă primește lunar o pensie de mizerie, o sumă extrem de mică pentru a se descurca în fiecare zi, mai ales că în ultima perioadă a avut și probleme de sănătate.

”Sunt bine acum, sunt sănătos! Mă duc pe la Casa de Pensii că am treabă. Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună. M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta.

Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă.

Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic” a spus Rică Răducanu penru playsport.ro

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal