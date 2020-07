Român, tratat regește. Chinezii au plătit 450.000 euro, doar ca să fie transportat în condiții de maximă siguranță. Ce salariu fabulos primește

Reprezentanții echipei de fotbal au trimis special pentru Cosmin Olăroiu (50 de ani) un charter, al cărui cost se ridică la 450.000 de euro, conform informațiilor publicate de jurnaliștii de la Sohu.

„Pentru prima dată din luna februarie, Olăroiu și-a putut vedea jucătorii din nou, după ce Suning a trimis un charter în România. Avionul a plecat din Milano, a ajuns la București, a luat staff-ul tehnic și în cele din urmă a aterizat la Nanjing. Costurile s-au ridicat la 450 de mii de euro”, a scris Sohu.com.

Tehnicianul român a semnat, în februarie 2019, prelungirea cu trei ani a contractului cu chinezii de la Jiangsu Suning, formație la care a ajuns în martie 2018, după ce i-a luat locul lui Fabio Capello.

Conform publicațiilor sportive, pentru noul mandat la conducerea echipei, Olăroiu ar fi urmat să-și rotunjească veniturile cu peste 20 de milioane de dolari până în 2022. Antrenorul român câștigă aproximativ 7 milioane de euro/an.

Ce salarii a avut Cosmin Olăroiu la echipele pe care le-a antrenat:

- Al Hilal - 1,2 milioane de euro pe an

- Al Sadd - 2 milioane de euro pe an

- Al Ain - 3 milioane de euro pe an

- Shabab Al Ahli Dubai - 4 milioane de euro pe an, iar apoi remunerația i-a fost mărită la 4,7 milioane

- Arabia Saudită - 5 milioane de dolari (a antrenat-o în paralel cu Al Ahli Dubai)

- Al Ahli Dubai - 6,5 milioane de euro pe an