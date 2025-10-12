România a câștigat meciul cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale cu un gol în ultimul minut

<1 minut de citit Publicat la 23:49 12 Oct 2025 Modificat la 23:51 12 Oct 2025

România mai are două partide de disputat în calificările pentru Cupa Mondială: pe 15 noiembrie cu Bosnia şi Herţegovina şi pe 18 noiembrie cu San Marino. Foto: Agerpres

România a câștigat meciul cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a dat un gol în ultimul minut. Singurul gol al partidei a fost marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

România mai are două partide de disputat în calificările pentru Cupa Mondială: pe 15 noiembrie cu Bosnia şi Herţegovina şi pe 18 noiembrie cu San Marino.

După această victorie cu Austria, naționala României are încă șanse pentru a obține locul doi în grupele din preliminariile Campionatului Mondial, însă trebuie să câștige următoarele două meciuri, iar Austria să nu piardă cu Bosnia.

40.000 de spectatori de pe Arena Națională au fost martori duminică la revanșa României. Meciul a fost transmis în direct pe Antena 1 şi Antena PLAY.