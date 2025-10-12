România se pregătește pentru meciul decisiv cu Austria. 40.000 de spectactori vor fi pe Arena Națională

Selecţionata ţării noastre întâlneşte Austria, de la ora 21:45, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Foto: Agerpres

Pe Arena Națională se fac ultimele pregătiri pentru meciul România-Austria, care va avea loc duminică, 12 octombrie, începând cu ora 21:45. Este șansa României să își ia revanșa în fața naționalei Austriei și să își mențină speranța pentru primele două locuri în această grupă de preliminarii pentru Campionatul Mondial. Meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 şi Antena PLAY.

România trebuie să câștige neapărat acest meci dacă vrea să mai aibă vreo speranță pentru primele două locuri din această grupă de preliminarii pentru Campionatul Mondial.

Austria a câștigat până acum toate cele cinci meciuri din grupă. România, în schimb, a pierdut două meciuri: cu Austria și cu Bosnia. Astfel, în această seară este șansa naționalei noastre să își ia revanșa în fața a 40.000 de spectatori, care se vor afla pe Arena Națională.

România mai are două partide de disputat în calificările pentru Cupa Mondială, n afară de meciul cu Austria: pe 15 noiembrie cu Bosnia şi Herţegovina şi pe 18 noiembrie cu San Marino.

În prezent, clasamentul Grupei H arată astfel: