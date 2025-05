Runda a cincea la Superbet Chess Classic: jocuri echilibrate, tensiune maximă și șah de clasă mondială

Prima mutare, Ilie Dumitrescu, la Turneul Superbet Chess Classic România 2025. Sursa foto: Superbet

Runda a cincea a Turneului Superbet Chess Classic România 2025 a stat sub semnul echilibrului strategic și al preciziei. Toate cele cinci partide s-au încheiat remiză, dar nu au lipsit tensiunea, riscul calculat și momentele spectaculoase.

Ziua a debutat cu un moment simbolic, în care prima mutare a fost realizată de Zurab Azmaiparashvili, președintele Uniunii Europene de Șah (ECU), alături de fostul internațional Ilie Dumitrescu și Cristian Ionescu, CEO & Board Member Eazy Asig – prezențe notabile din domeniul sportului și al mediului de business.

Cronica rundei a V-a din cadrul Turneului Superbet Chess Classic România 2025

So, Wesley - Caruana, Fabiano ½ -½: O partidă pe contre încheiată „la pace”, așa am putea descrie cel mai bine derby-ul american dintre So și Caruana. Albul a rămas cu regele în centru timp de aproape 30 de mutări încercând un atac pe flancul regelui, în timp ce negrul a sacrificat un pion în încercarea de a contra-ataca în centru și de a pune presiune pe regele alb. După o serie de schimburi s-a intrat într-un final de nebun și 2 pioni contra nebun, unde negrul își sacrifică nebunul pentru pionul de pe coloana f, astfel ajungându-se într-un final teoretic de remiză.

Aronian, Levon - Firouzja, Alireza ½ -½: Partida dintre Aronian și Firouzja a fost o variantă a Sicilienei Taimanov în care tânărul mare maestru francez a jucat curajos și a acceptat sacrificiile albului. Aronian a ajuns să joace aproape toată partida cu dezavantaj material, dar cu o poziție mai activă a pieselor. După o serie de schimburi, s-a intrat într-un final de turnuri cu un pion în plus pentru Firouzja, dar care a fost jucat perfect de Aronian, fără a oferi vreo șansă marelui maestru francez de a converti avantajul.

Gukesh, Dommaraju - Duda, Jan-Krzysztof ½ -½: O partidă începută liniștit cu o variantă clasică din Gambitul Damei. Campionul mondial a sacrificat interesant doi pioni și un cal pentru a ademeni piesele negre departe de rege, preferând o poziție cu dezavantaj material dar cu figuri active împotriva unui rege slăbit. După acceptarea sacrificiilor, Gukesh a reușit să facă remiză prin șah etern.



Praggnanandhaa, Rameshbabu - Vachier-Lagrave, Maxime ½ -½: O partidă de luptă provenită din Apărarea Siciliană, pe care ambii jucători au abordat-o într-o manieră agresivă, cu rocade pe flancuri diferite. Albul a sacrificat un pion ca să deschidă coloana h și să aibă atac, dar negrul a anihilat planul albului prin cedarea pionului și schimbarea damelor. În final, a urmat clasicul sacrificiu de calitate pe c3 din siciliană, iar partida s-a încheiat remiză tot printr-un șah etern.

Abdusattorov Nodirbek - Deac, Bogdan-Daniel ½ -½: O partidă liniștită, în care niciunul dintre jucători nu a vrut să își asume riscuri, dar care s-a încheiat abia la rege contra rege. Provenită dintr-o variantă a deschiderii engleze, care a fost foarte la modă la acest turneu, albul a încercat să obțină avantaj, dar marele maestru român s-a apărat extrem de bine și nu a oferit nicio șansă de câștig pentru Abdusattorov.

Clasamentul:

1-3. Vachier-Lagrave Maxime

1-3. Caruana Fabiano

1-3. Praggnanandhaa Rameshbabu

4-7. So Wesley

4-7. Deac Bogdan-Daniel

4-7. Aronian Levon

4-7. Firouzja Alireza

8-10. Abdusattorov Nodirbek

8-10. Duda Jan-Krzysztof

8-10. Gukesh Dommaraju

Programul rundei a VI-a:

Duda, Jan-Krzysztof – Praggnanandhaa, Rameshbabu

So, Wesley – Aronian, Levon

Firouzja, Alireza – Gukesh, Dommaraju

Caruana, Fabiano – Deac, Bogdan-Daniel

Vachier-Lagrave, Maxime -– Abdusattorov, Nodirbek

Competiția continuă marți, 13 mai, cu runda a șasea a Superbet Chess Classic România 2025, care va fi deschisă prin prima mutare simbolică realizată de luptătorul Benjamin Adegbuyi, ambasador Superbet.

Biletele pentru urmărirea competiției, puse în vânzare

Evenimentul este accesibil publicului larg, iar biletele sunt disponibile pentru achiziționare. Intrarea este gratuită pentru copiii sub 14 ani (pe bază de înregistrare aici). Vârsta minimă pentru participare este de 5 ani, cu mențiunea că trebuie menținută liniștea deplină în sala de concurs.

Toate fondurile strânse în urma achiziționării biletelor vor fi donate Clinicii Internaționale de Baschet Adaptat și Turneului Internațional de Baschet în Scaun Rulant „Maria”, reafirmând angajamentul Fundației Superbet față de accesibilitate și incluziune în sport. Prin această direcționare a fondurilor, organizatorii își propun să ofere sportivilor, antrenorilor și arbitrilor nu doar vizibilitate, ci și resursele necesare pentru a se antrena și concura în condiții de performanță.

Anul acesta, circuitul Grand Chess Tour oferă jucătorilor șansa de a concura pentru premii totale în valoare de 1,6 milioane de dolari. Turneele clasice beneficiază de un fond dedicat de 350.000 de dolari, iar probele rapide și blitz vor premia câștigătorii cu câte 175.000 de dolari fiecare. Finalul circuitului va fi marcat de o etapă eliminatorie inedită, în care primii patru jucatori ai clasamentului general vor disputa partide decisive pentru un premiu suplimentar de 350.000 de dolari.

Susținerea financiară a evenimentului este asigurată în acest an de Fundația Superbet și Saint Louis Chess Club, organizații non-profit renumite pentru implicarea în promovarea șahului ca instrument educațional și social. Competiția locală Superbet Chess Classic România este realizată în parteneriat cu Federația Română de Șah, subliniind astfel importanța șahului pentru comunitatea din România.

