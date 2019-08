Sfaturi pentru a-ti creste sansele de castig la pariuri

Daca iti place sportul in general si ai auzit in ultima perioada pe Internet de persoane care s-au imbogatit „peste noapte” sau care genereaza profit luna de luna de pe urma pariurilor sportive, probabil esti tentat si tu sa investesti in aceasta directie.

Poate la inceput pariurile sportive ti se vor parea mai mult un hobby, insa pe masura ce timpul va trece microbul te va prinde si vei incepe sa investesti tot mai mult in speranta de a genera un profit cat mai mare. Cunoastem multe astfel de cazuri si probabil vei fi si tu unul dintre ele. Asta daca iti place riscul si adrenalina. Nu poate fi vorba niciodata de biletul zilei sigur la pariuri sportive, insa tinand cont de anumite sfaturi sansele pot creste semnificativ, fie ca joci la agentiile stradale sau la unele case de pariuri pe internet.

Pentru a veni in ajutorul tau, in acest articol vom prezenta cativa pasi pe care sa ii ai in vedere inainte de a accesa o casa online si de a iti incepe aventura la pariuri.

Nu paria la nervi sau in conditii de presiune

Inainte de a te loga pe un site de pariuri cu scopul de a paria asigura-te ca te afli intr-o stare de spirit buna sau ca nu te afli sub presiune. Aceasta presiune poate insemna inclusiv nevoia neaparata de a face rost de bani intr-un interval de timp cat mai scurt.

Nu de putine ori s-a intamplat ca persoanele care se aflau in aceasta situatie sa clacheze si sa piarda pariul pe greselile lor, deoarece nu au analizat suficient de bine partida. Apoi, in disperarea lor dupa profit, au jucat la recuperare, marind miza. Astfel, au comis si mai multe greseli, ajungand sa piarda intreaga banca pe care o aveau.

Analizeaza foarte bine oponentii inainte de a efectua un pariu

Pentru a evita sa ajungi in situatia nefericita de care am pomenit mai sus trebuie „sa pregatesti terenul” inainte de a plasa un pariu. Pentru asta consulta in amanunt statisticile care conteaza in vederea acelei partide, asta insemnand recentele partide de acasa/din deplasare ale unei echipe, cat si precedentele intalniri directe. In cazul in care pariezi pe tenis este necesar sa consulti ultimele partide ale unui jucator pe suprafata pe care va juca acel meci.

La asta se poate adauga faza in care a ajuns jucatorul anul trecut in turneu, pentru a afla numarul punctelor pe care e nevoit sa le apere. In afara partii de statistica, ar fi bine daca am putea afla amanunte ce tin de gradul de oboseala al echipei/jucatorului, echipele probabile, gradul de motivatie sau starea gazonului (in cazul fotbalului).

Tine-ti o evidenta a pariurilor

Pentru a avea sanse mai mari de a castiga la pariuri sportive este nevoie de doua lucruri: rabdare/minte limpede (pentru analiza meciurilor) si disciplina. Daca de primul aspect am discutat mai sus,pentru a-l indeplini pe al doilea ar trebui sa iti notezi cat mai multe detalii ale tuturor pariurilor efectuate de tine.

In acest fel, vei sti la ce tipuri de pariu ai succes si la care nu esti atat de inspirat. Pe cele din urma poti sa le elimini sau sa le imbunatatesti, iar la cele pe care esti „stapan” poti plasa mize ceva mai mari decat pana atunci, nu insa exagerate.

Profita de promotiile oferite de bookmakeri

Fireste, unul dintre lucrurile care pot reprezenta un avantaj considerabil in dreptul pariorilor il reprezinta acel bonus de bun venit acordat de operatori jucatorilor noi.

Fie ca e vorba de rotiri, pariuri fara risc sau bonusuri la depunere, acestea iti completeaza bankroll-ul si reprezinta o sansa buna de a juca mai relaxat. Rulajul difera de la agentie la agentie, insa privind pe termen lung acest lucru nu ar trebui sa fie prea important.

Daca mizezi live urmareste transmisiunile in direct inainte de a paria

Nu puteam incheia aceste sfaturi pentru a-ti creste sansele de castig la pariuri sportive fara a aminti de pariurile live. Multa lume prefera acest gen de pariu, deoarece aici poti cunoaste rezultatul pariului in cateva minute sau chiar secunde de la plasarea lui. Pentru a avea mai mari sanse de castig la pariurile live recomandam sa vizionezi la respectiva casa de pariuri, daca ai posibilitatea, cel putin 10-15 minute din meciul pe care doresti sa mizezi.

Astfel, in luarea deciziei de pariere vei tine cont nu numai de rezultatul inregistrat pe tabela, ci si de cursul jocului (echipa care are cele mai multe ocazii, starea gazonului, vremea de afara, siguranta portarului de a prinde mingi (fotbal, handbal) etc.